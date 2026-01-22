Sloba Vasić smršao 50 kilograma! Pevač se prepolovio nakon operacije smanjenja želuca, nikad nije bio mršaviji: Evo kako sad izgleda! (FOTO)

Ogromna promena!

Folker Sloba Vasić od početka svoje karijere dosta je promenio svoj izgled i, kako mnogi kažu, duplirao svoje kilograme, a kada je na vagi video 150 kilograma, odlučio je da ugradi balon u želudac, međutim, intervencija nije dala željene rezultate. Nakon operacije Vasić je završio u bolnici. Morao je da izvadi balon iz želuca, koji je počeo da mu stvara problem.

Nakon toga, pevač je morao da se podvrgne operaciji smanjenja želuca, a nekoliko dana nakon operacije je rekao da nije bilo drugog izbora. On je sada pokazao svojim pratiocima na Instagramu impozantne rezultate.

Naime, Sloba je smršao 50 kilograma i izgleda nikad bolje, a svojim izgledom je posle mnogo vremena konačno zadovoljan.

- Dragi moji. Čekao sam malo duže na ovaj momenat. Ali i dočekao. - 50 kilograma! Definitivno imam razloga da budem srećan. Osećam se mnogo lepše i zdravije, imam više samopouzdanja u svakom smislu - napisao je Sloba na Instagramu.

Sloba: "Psihički mi je teško, ali me je život naterao na to"

U svom prvom obraćanju Sloba Vasić je detaljno govorio o operaciji smanjenja želuca i otkrio da mu je bilo teško ali da nije imao drugog izbora nego da legne na operacioni sto.

- Šta ti je život, do juče sam toliko jeo da ja ne mogu da vam objasnim. Jeeš, jedeš i jedeš pa ti bude loše koliko si jeo. A zato sam i došao u ovu situaciju da sam bukvalno morao da uradim operaciju želuca. Radio sam u Turskoj, toliko mi je bilo teško i sam sebi sam postao težak. Bolele su me kosti, noge od stajanja... - počeo je svoju ispovest Sloba.

- Kako je život čudo. Okrene ti se za tren oka. o juče ne bih znao da vam pričam da se pazite, jer nisam ovo iskusio. Sada, kada šesti dan nisam pojeo ništa i kada mi je psihički dosta teško, onda čovek shvati sve. Kada dobiješ prvi put malo vode, pa kad uzmeš i vidiš koliko si srećan kad dobiješ ta dva tri gutljaja... da ne govorim sad kad sam uzeo dve tri kašike supe - rekao je Sloba tada i otkrio da je za to vreme smršao čak 8 kilograma.

Autor: M.K.