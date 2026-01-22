AKTUELNO

Domaći

Smelo, glamurozno i drugačije: Viki Miljković usijala mreže pred novi album (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Pevačica Viki Miljković objavila je prvu fotografiju iz potpuno novog seta koji je realizovan uoči snimanja njenog novog albuma, čime je zvanično najavila povratak diskografiji u velikom stilu.

Na fotografiji koju je podelila sa pratiocima, Viki pozira u upečatljivom izdanju koje odiše samopouzdanjem, elegancijom i dozom rokerskog glamura. Smela kombinacija, izražajna šminka i njen pogled jasno poručuju da je pred publikom nova, osvežena faza njene karijere.

Kako saznajemo, fotografije su deo pažljivo osmišljenog vizuelnog koncepta koji prati rad na novom albumu, na kojem Viki Miljković intenzivno radi proteklih meseci. Iako detalji o samim pesmama još uvek nisu zvanično otkriveni, ova objava je izazvala brojne reakcije i komentare fanova koji s nestrpljenjem očekuju nove numere.

- Obećala sam puno iznenađenja u ovoj godini. Prvo u nizu su nove fotografije. Hvala mojim divnim saradnicima - napisala je Viki uz prvu fotografiju koju je objavila.

Autor: M.K.

#Violeta Viki Miljković

#album

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

PINK.RS PAPARACO! Od Filipa Živojinovića ni traga ni glasa, evo s kim je Prija provodila vreme na Natašinoj promociji albuma (FOTO+VIDEO)

Domaći

Leto nije moglo biti vrelije, a onda je Goga Sekulić odlučila da objavi album pun hitova: Klubovi u kojima nastupa će tek sada da gore! (VIDEO)

Domaći

ODLUČIO DA NAPUSTI SRBIJU?! Sin Viki Miljković otišao iz zemlje, a povod je NEVEROVATAN! Majka ga odmah podržala! (FOTO)

Domaći

SLOMLJENA OD BOLA! Oglasila se Viki Miljković nakon vesti da joj je UMRO rođeni brat: Uvek sam vodila brigu o... (FOTO)

Domaći

Nije bilo izobilja, ali je bilo puno ljubavi: Viki Miljković u božićnom intervjuu za Pink.rs priznala kako se kod nje proslavlja ovaj praznik, pa se p

Domaći

Poznati se opraštaju od brata Viki Miljković: Bio je retko dobar momak i kolega... (FOTO)