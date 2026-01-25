Našu poznatu pevačicu pokušao da ubije bivši muž: Ona opisala stravične scene koje lede krv u žilama

Nataša Đorđević nekada je bila veoma popularna, ali se danas retko pojavljuje u javnosti, a još ređe snima nove pesme.

Njenu karijeru obeležio je veliki skandal koji je mesecima punio novinske stupce u Srbiji. Kako je tada tvrdila, njen nevenčani suprug pokušao je da joj oduzme život.

- Vozila sam mamu kod lekara i u povratku sam primetila da me Goran, s kojim sam raskinula još pre godinu dana, prati. Počela sam da bežim vozeći sporednim ulicama i na kraju sam pomislila da sam bezbedna i krenula kući. Nisam ni sumnjala da će doći pred stan u kojem živim i pokušati da me napadne. Kada sam parkirala pred zgradom, mama je izašla iz automobila, dok sam ja tražila mesto da se parkiram. Tada je Goran iskočio iz žbunja, počeo da lupa u prozor, a onda skočio na haubu. Brzo sam dala gas i počela da bežim, ali je on ušao u svoj automobil i krenuo za mnom - rekla je Nataša pre nekoliko godina.

Nataša Đorđević je 2010. godine ispričala da ju je njen nevenčani suprug pratio i pokušavao da je izgura s puta automobilom, zbog čega je strahovala za život, ali je uspela da se spasi približavanjem policijskoj stanici u Mirijevu, što joj je posebno teško palo jer s njim ima sina.

- Posle nekoliko minuta me je stigao i počeo da svojim automobilom postrance udara u moj pokušavajući da me izgura sa puta. U jednom trenutku, bila sam sigurna da ću poginuti i da se neće zaustaviti dok me ne ubije. Međutim, sreća i prisebnost su me ipak spasli, a on je prestao da juri za mnom kada sam se približila policijskoj stanici u Mirijevu - ispričala je Nataša za medije 2010. godine. Cela situacija joj je veoma teško pala zbog činjenice da sa pomenutim čovekom ima sina.

Danas su u dobrim odnosima

Kako je svojevremeno istakla, danas ima dobar odnos sa bivšim suprugom.

- To je bio raskid koji nije tekao baš glatko, naravno posle toliko godina naše veze. Sa tim čovekom imam sina, ali sada se sve sleglo. Treba svi da imamo dobar odnos i funkcionišemo kako treba zbog deteta - rekla je ona za domaće medije.

Autor: Pink.rs