Duško Tošić tek juče isplatio alimentacije za ćerke Atinu i Niku, evo i koji iznos je u pitanju

Uplata je usledila tek nakon što je Jelena javno izjavila kako Duško duguje novac za alimentacije.

Jeleni Karleuši tek juče, 21. januara, na račun je leglo 1.700.000 dinara, na ime zaostalih alimentacija koje je Duško Tošić bio u obavezi da uplaćuje. Njegov advokat danas je, 22. januara, u saopštenju naveo kako njegov klijent ne duguje ništa za alimentacije, ali nije spomenuto da su one isplaćene tek prethodnog dana.

Tim povodom se oglasio Duškov pravni zastupnik Nikola Premović kojem smo postavili pitanje da li je istina da je iznos uplaćen tokom jučerašnjeg dana, na šta je rekao:

- Ja stvarno nemam ovlašćenje klijenta da odgovaram na pitanje novinara, ono što sam danas izdao, saopštenje, to je to. Stvarno ne mogu mimo ovlašćenja bilo šta da kažem.

- Da kažem istinu?! Ne plaća alimentaciju, evo apel sada. Pokušavam da rešim taj problem van medija i nekim ljudskim odnosom preko advokata, ali ne uspevam. U ime svih žena koje se bore za pravo da dobijaju tu pomoć od partnera i oca njihove dece dužna sam da govorim o tome. Srbija je uvela novi zakon, po kojem će se to regulisati. Ako jedan roditelj ne isplati dve alimentacije drugom roditelju koji nad decom ima starateljstvo, ovaj drugi će to naplatiti od države, a država će goniti ovog koji ne ispunjava svoje zakonom propisane obaveze. Tako da će i Duško biti rešen! - rekla je pre nekoliko dana.

Nakon što je Jeleni legao novac, Duško je ušao u dupleks na Dedinju gde je navodno promenio sve brave. Jelena, koja se u tom trenutku nalazila sa ćerkama u Dubaiju, ga je prijavila policiji, koja je i došla na lice mesta.

Autor: M.K.