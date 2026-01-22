Prva Karleušina izjava nakon saznanja da je Tošić tek juče isplatio sve alimentacije: Imala da poruči samo OVO

Muzičkoj zvezdi Jeleni Karleuši tek juče, 21. januara, na račun je leglo 1.700.000 dinara, na ime zaostalih alimentacija koje je Duško Tošić bio u obavezi da uplaćuje.

Njegov advokat danas je, 22. januara, u saopštenju naveo kako njegov klijent ne duguje ništa za alimentacije, ali nije spomenuto da su one isplaćene tek prethodnog dana.

pročitajte još Duško Tošić tek juče isplatio alimentacije za ćerke Atinu i Niku, evo i koji iznos je u pitanju

Naša ekipa je ovim povodom kontaktirala Jelenu Karleušu, sa pitanjem na temu isplate alimentacija i iznosa, ali pop zvezda, očigledno umorna od svega što se izdešavalo, nije bila voljna da duži na ovu temu.

- Ne želim više ništa da se piše. Sve je rešeno - kratko je rekla Jelena.

Autor: M.K.