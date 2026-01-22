AKTUELNO

Domaći

Prva Karleušina izjava nakon saznanja da je Tošić tek juče isplatio sve alimentacije: Imala da poruči samo OVO

Izvor: Pink.rs, Telegraf, Foto: Instagram.com ||

Muzičkoj zvezdi Jeleni Karleuši tek juče, 21. januara, na račun je leglo 1.700.000 dinara, na ime zaostalih alimentacija koje je Duško Tošić bio u obavezi da uplaćuje.

Njegov advokat danas je, 22. januara, u saopštenju naveo kako njegov klijent ne duguje ništa za alimentacije, ali nije spomenuto da su one isplaćene tek prethodnog dana.

pročitajte još

Duško Tošić tek juče isplatio alimentacije za ćerke Atinu i Niku, evo i koji iznos je u pitanju

Foto: Pink.rs, e-Stock/Mirko Rodić, E-Stock/Rajko Ristić

Naša ekipa je ovim povodom kontaktirala Jelenu Karleušu, sa pitanjem na temu isplate alimentacija i iznosa, ali pop zvezda, očigledno umorna od svega što se izdešavalo, nije bila voljna da duži na ovu temu.

- Ne želim više ništa da se piše. Sve je rešeno - kratko je rekla Jelena.

Autor: M.K.

#Duško Tošić

#Jelena Karleuša

#alimentacija

#izjava

POVEZANE VESTI

Domaći

Duško Tošić tek juče isplatio alimentacije za ćerke Atinu i Niku, evo i koji iznos je u pitanju

Domaći

TVRDI DA JE LUKS DUPLEKS NJEGOV! JK mora da se seli?! Oglasio se advokat Duška Tošića, otkrio sve o alimentaciji i uslovima razvoda s Karleušom

Domaći

Tošić uplatio alimentacije Karleuši tek nakon što ga je javno prozvala?! Evo koliko joj je miliona leglo na račun

Domaći

NI SLUTILA NIJE DA JOJ OVO SPREMA: Dok je Duško menjao brave na njihovoj vili na Dedinju, evo šta je radila Karleuša! (VIDEO)

Domaći

STRAŠNO, SAMO MI JE JOŠ OVO FALILO! Karleušina ćerka Nika ne može da veruje šta joj se desilo na Božić: Kako mi je počela ova godina...

Domaći

DRAMA TRAJALA CELU NOĆ! Šta se dešava u stanu JK dok je ona sa ćerkama u Dubaiju? Policija do jutra patrolirala, Duško i dalje neće da izađe, na teras