ZA RUŠENJE SPREMNI: Inspekcija naredila da se ukloni objekat koji je Tompson ilegalno izgradio

Marko Perković Tompson je bespravno gradio u Čavoglavama, potvrdio je sada za 24sata Državni inspektorat.

Kako saznaje taj portal izvršen je inspekcijski nadzor kojim su utvrđena kršenja građevinskih propisa.

- Pokrenut je upravni postupak u kojem je doneseno rešenje kojim se investitoru nalaže da postupi u skladu s izrekom rešenja, odnosno da ukloni bespravno izgrađene objekte na navedenim parcelama, u roku od 90 dana od dana prijema rešenja - rekli su iz Državnog inspektorata.

Dodali su i da je postupak inspekcije građevinske inspekcije u toku. Podsetimo, Provrjeno Nove TV je u novembru prošle godine otkrilo da pevač poseduje dva nelegalna objekta u Čavoglavama.

Foto: Tanjug/HINA/DAMIR SENČAR

Upravni odsek za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije tada je izjavio da nije bilo zahteva za izdavanje građevinskih dozvola, pa čak ni potvrde o jednostavnoj gradnji, za parcele na kojima su vidljivi izgrađeni objekti. Kada je sve otkriveno, stručnjaci su za Provrjeno procenili da je izgrađeni posed površine oko 150 kvadratnih metara, a senica oko pedeset, dok se na trećoj, posebnoj parceli nalazi pristupni put i ulazna ograda okružena zidom.

Advokatska kancelarija koja zastupa Tompsona zbog nalaza inspekcije dala je kratak odgovor:

- Nećemo konkretno komentarisati slučaj, ali ćemo učiniti sve da zaštitimo njegova prava i interese - rekli su iz advokatske kancelarije Višić&Višić.

