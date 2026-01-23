Nela Bijanić bezobrazno sela i usijala mreže: Pevačica grmi u šestoj deceniji, zadigla nogu, a butina seva (FOTO)

Pevačica Nela Bijanić (55) van scene je već dugi niz godina, a svojevremeno je važila za jednu od najatraktivnijih pevačica.

Ona uveliko gazi šestu deceniju a na telu bi joj pozavidele i duplo mlađe koleginice.

Nela je sada pokazala da i dalje grmi kako izgleda pa je objavila sliku kojom je muškarcima raspalila maštu. Ona je na najnovijoj slici sedela u provokativnoj pozi pa su svima u oči zapale njene butine.

Nela je zračila samopouzdanjem a novom objavom je pokupila brojne simpatije pa su joj svi pisali da bi joj mlađe koleginice pozavidele na izgledu.

- Svaka ti čast Nela! Mlađe bi ti pozavidele na liniji! Slobodno nastavi samo tako! Budi primer ženama kako treba da budu zadovoljne sobom - bio je samo jedan od komentara na mrežama.

Inače, Nela je ranije govorila o tome da nikad nije htela da gradi karijeru preko kreveta.

- Nikad neću zaboraviti njegove reči jednog kolege: "Nek neko pokaže prstom na Nelu, to je nemoguće." Mnogo mi je bilo draže to mišljenje koje je vladalo među kolegama jer sam smatrala da se može graditi karijera i kad nemate sponzora i kad niste bili s nekim. Nikad nisam imala dodirnih tačaka s kriminalcima. Ne može niko da me ucenjuje i kaže da mi je dao nešto kad nije.

Autor: M.K.