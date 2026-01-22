Na šta sam ličila, sreća imam para: Trudna Edita iskreno o svom licu pre operacija, ostavila urnebesan komentar

Nije nepoznanica da su mnoge javne ličnosti uradile estetske korekcije.

Iako mnogim damama na estradi to nije bilo potrebno, neke su podlegle trendu te menjale na sebi nešto, a od nedavno na društvenim mrežama postali su viralni snimci kako izgledaju muzičke zvezde pre i nakon estetskih operacija a sve je urađeno uz pomoć veštačke inteligencije.

Iako mnogi misle da ovi kadrovi ne dolaze do tih poznatih ličnosti te da bi oni najradije izbrisali svoju "ružnu prošlost" ima i onih koji se odlično sa tim nose, ne kriju činjenicu kako su izgledali pre te ne beže od bilo čijih prozivki.

Edita Aradinović je sada nasmejala sve kada je ostavila komentar ispod jednog ovakvog videa. Mada je ona i pre intervencija o kojima je ranije pričala, ruku na srce izgledala super, Edita nikada nije krila da je uradila sitne korekcije te popravila ono što joj se na sebi nije sviđalo.

- Mene ovo još i ulepšalo na šta sam ličila....Sreća imam para - napisala je Edita ispod slike na kojoj su njena slika kako sada izgleda i slika od pre, ali malo izmenjene uz pomoć veštačke inteligencije.

Ovo je nasmejalo mnoge pa su lajkovali komentar pevačice, a Edita je pokazala svojim primerom da nema komplekse i da je ovakve stvari ponekad čak i zabavljaju. U viralnim klipovima gde je veštačka inteligencija prikazala poznate pre i posle, pojavljuju se mnoge poznate žene, uglavnom sa estradne scene.

Autor: M.K.