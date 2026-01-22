AKTUELNO

Domaći

Na šta sam ličila, sreća imam para: Trudna Edita iskreno o svom licu pre operacija, ostavila urnebesan komentar

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Nije nepoznanica da su mnoge javne ličnosti uradile estetske korekcije.

Iako mnogim damama na estradi to nije bilo potrebno, neke su podlegle trendu te menjale na sebi nešto, a od nedavno na društvenim mrežama postali su viralni snimci kako izgledaju muzičke zvezde pre i nakon estetskih operacija a sve je urađeno uz pomoć veštačke inteligencije.

Iako mnogi misle da ovi kadrovi ne dolaze do tih poznatih ličnosti te da bi oni najradije izbrisali svoju "ružnu prošlost" ima i onih koji se odlično sa tim nose, ne kriju činjenicu kako su izgledali pre te ne beže od bilo čijih prozivki.

Foto: Instagram.com

Edita Aradinović je sada nasmejala sve kada je ostavila komentar ispod jednog ovakvog videa. Mada je ona i pre intervencija o kojima je ranije pričala, ruku na srce izgledala super, Edita nikada nije krila da je uradila sitne korekcije te popravila ono što joj se na sebi nije sviđalo.

- Mene ovo još i ulepšalo na šta sam ličila....Sreća imam para - napisala je Edita ispod slike na kojoj su njena slika kako sada izgleda i slika od pre, ali malo izmenjene uz pomoć veštačke inteligencije.

Ovo je nasmejalo mnoge pa su lajkovali komentar pevačice, a Edita je pokazala svojim primerom da nema komplekse i da je ovakve stvari ponekad čak i zabavljaju. U viralnim klipovima gde je veštačka inteligencija prikazala poznate pre i posle, pojavljuju se mnoge poznate žene, uglavnom sa estradne scene.

Foto: Pink.rs/D. Cakić

Autor: M.K.

#Edita Aradinović

#Operacija

#Plastične operacije

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

OVO SU PROPALI PRIVATNI BIZNISI PEVAČA! Kafane, saloni, restorani, televizije, evo šta su otvarali: Uložili silne pare, pa doživeli fijasko!

Domaći

Okupile se poznate ličnosti: Evo kojim povodom su se na istom mestu našli Darko Lazić, Sloba, Dea Đurđević i Davor Štefanek... (FOTO)

Domaći

Naš pevač je 46 godina na javnoj sceni, a malo ko zna njegovo pravo ime

Domaći

DUGA CRNA KOSA, TAMAN TEN I TANKE OBRVE: Supruga Ognjena Amidžića pokazala kako je izgledala sa 18 godina, komentari pljušte (FOTO)

Domaći

Milica Dabović prodaje INTIMNE FOTKE na sajtu za odrasle, a starleta šokirala: Kupila sam stan od 300.000 evra, donelo mi je novac na brzinu!

Domaći

IMALA SAM KOMPLEKSE ZBOG TOGA: Goca Lazarević priznala sa čim se suočavala, pa oplela po mladim devojkama! OD NJIH PRAVE KLOVNOVE