Duško Tošić nakon haosa VRATIO ključeve od stana: Evo šta je imao da poruči

Duško Tošić se oglasio nakon dvadesetčetvoročasovnog haosa, koji je započet kada je ušao u dupleks na Dedinju i navodno zamenio sve brave!

Za to vreme, Jelena Karleuša boravila je u Dubaiju sa njihovim naslednicama. Kako je večeras Tošić iznenada saopštio - odlučio je da vrati ključeve.

- Vratio sam ključeve od mog stana isključivo zbog dece. Na ovu temu se više neću oglašavati - tvrdi nekadašnji fudbaler Duško Tošić.

Ovo je usledilo i nakon informacije koju smo ranije objavili, da je bivši fudbaler tek juče, 21. januara, Jeleni Karleuši isplatio alimentacije za njihove ćerke Atinu i Niku, koje je dugovao.

Podsetimo, kako je Telegraf ranije objavio, Jeleni Karleuši tek juče, 21. januara, na račun je leglo 1.700.000 dinara, na ime zaostalih alimentacija koje je Duško Tošić bio u obavezi da uplaćuje.

Njegov advokat danas je, 22. januara, u saopštenju naveo kako njegov klijent ne duguje ništa za alimentacije, ali nije spomenuto da su one isplaćene tek prethodnog dana.

Autor: M.K.