AKTUELNO

Domaći

Duško Tošić nakon haosa VRATIO ključeve od stana: Evo šta je imao da poruči

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: Pink.rs, e-Stock/Mirko Rodić, E-Stock/Rajko Ristić ||

Duško Tošić se oglasio nakon dvadesetčetvoročasovnog haosa, koji je započet kada je ušao u dupleks na Dedinju i navodno zamenio sve brave!

Za to vreme, Jelena Karleuša boravila je u Dubaiju sa njihovim naslednicama. Kako je večeras Tošić iznenada saopštio - odlučio je da vrati ključeve.

- Vratio sam ključeve od mog stana isključivo zbog dece. Na ovu temu se više neću oglašavati - tvrdi nekadašnji fudbaler Duško Tošić.

Foto: E-Stock/Miloš Rafailović, E-Stock/Časlav Vukojičić

Ovo je usledilo i nakon informacije koju smo ranije objavili, da je bivši fudbaler tek juče, 21. januara, Jeleni Karleuši isplatio alimentacije za njihove ćerke Atinu i Niku, koje je dugovao.

Podsetimo, kako je Telegraf ranije objavio, Jeleni Karleuši tek juče, 21. januara, na račun je leglo 1.700.000 dinara, na ime zaostalih alimentacija koje je Duško Tošić bio u obavezi da uplaćuje.

Njegov advokat danas je, 22. januara, u saopštenju naveo kako njegov klijent ne duguje ništa za alimentacije, ali nije spomenuto da su one isplaćene tek prethodnog dana.

Autor: M.K.

#Dedinje

#Duško Tošić

#Jelena Karleuša

#ključevi

#stan

POVEZANE VESTI

Domaći

NI SLUTILA NIJE DA JOJ OVO SPREMA: Dok je Duško menjao brave na njihovoj vili na Dedinju, evo šta je radila Karleuša! (VIDEO)

Domaći

DRAMA TRAJALA CELU NOĆ! Šta se dešava u stanu JK dok je ona sa ćerkama u Dubaiju? Policija do jutra patrolirala, Duško i dalje neće da izađe, na teras

Domaći

Prva Karleušina izjava nakon saznanja da je Tošić tek juče isplatio sve alimentacije: Imala da poruči samo OVO

Domaći

DRAMA SE NASTAVLJA! Duško Tošić se zabarikadirao u vili: Ovo su novi detalji haosa

Domaći

Duško Tošić tek juče isplatio alimentacije za ćerke Atinu i Niku, evo i koji iznos je u pitanju

Domaći

UPAO JE TAMO! Karleuša se hitno oglasila iz Dubaija nakon što je Duška prijavila policiji: Evo šta je imala da poruči