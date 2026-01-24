Kruz Bekam se oglasio zagonetnim porukama usred porodične drame: Svi govore o OVOM njegovom potezu (FOTO)

Svađa Bekamovih postala je svetska tema, a jedan po jedan član slavne porodice počeo je da se oglašava ovim povodom.

Kruz Bekam polako se uključuje u porodičnu dramu, i to putem zagonetnih objava na društvenim mrežama koje su odmah izazvale znatiželju javnosti.

Muzičar (20) izazvao je lavinu komentara kada je u četvrtak, 22. januara, objavio seriju Instagram storija, samo nekoliko dana nakon što je njegov brat Bruklin Bekam izneo šokantne optužbe na račun roditelja, Viktorije i Dejvida Bekama.

Pesma Viktorije Bekam kao poruka?

U prvoj objavi, Kruz je podelio fotografiju na kojoj u ruci drži limenku popularnog bezalkoholnog napitka od guarane iz Amazona. Iako sama fotografija ne deluje naročito simbolično, pesma koja je prati izazvala je pravu buru.

Kruz je uz sliku pustio numeru „I’m Not Such an Innocent Girl“, solo hit Viktorije Bekam iz 2001. godine.

Iako nije dodao nikakav opis niti objašnjenje za izbor pesme, fanovi su brzo krenuli sa teorijama. Jedni veruju da je reč o internet kampanji čiji je cilj da se pesma konačno pogura ka vrhu top-lista, čime bi Viktorija postala jedina Spajs Grls članica sa solo hitom broj jedan.

Aluzija na sukob Viktorije i Nikole Pelc?

Drugi, pak, smatraju da je izbor pesme direktna aluzija na navodnu dugogodišnju svađu između Viktorije Bekam i Bruklinove supruge Nikole Pelc Bekam (31).Prema glasinama, sukob je započeo oko venčanice, a kasnije se produbio zbog navodnog „otimanja“ prvog plesa tokom venčanja Bruklina i Nikole u aprilu 2022. godine, tvrdnje koje je Bruklin nedavno i sam ponovio u svojoj Instagram objavi.

