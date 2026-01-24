OVO JE BIVŠI SVEKAR JOVANE JEREMIĆ: O Vojinoj majci Zorici je često govorila, a evo kako on izgleda (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić bila je izuzetno vezana za svoju bivšu svekrvu, majka njenog bivšeg supruga Vojisalava Miloševića, koja je preminula 2023. godine. O svojoj dragoj Zorici često je pisala i delila je na društvenim mrežama, međutim, svekra nije pominjala.

Naime, na Instagram profilu Vojislava Miloševića sada je osvanula fotografija sa ocem.

- Otac i sin - napisao je kratko Milošević uz sliku na kojoj pozira sa tatom u jednom restoranu.

Jovana o svekrvi Zorici

Jovana je neretko isticala da joj je svekrva Zorica bila velika podrška i nakon razvoda, te se od nje oprostila emotivnim rečima.

- Veliki je dar od Boga da za svekrvu imaš jaku, intelektualno moćnu , alfa ženu, svetsku ženu. Sve i da vratim vreme, ti si za mene jedina i prva. Glavna u svemu. Moja prva i prava svekrva. Hvala ti što si u ključnim momentima bila uz mene. Što si deo sebe ugradila u mene. Obično svekrve i snajke ne idu zajedno, a ja sam tebe volela toliko da samo moja duša zna istinu. Naše kafe na terasi, moja pljuga sa tobom na kvarno, naše priče i uređivanje jutarnjeg programa sa muzičkim delovima za Boćic i NG, Vaskrs… Verujem da duše ne umiru. One se samo sele na drugo mesto. Žena i profesorka po kojoj svi gimnazijalci pamte svoje gimnazijske dane. Vrsni muzički pedagog, ulivala je snagu svim učenicima, kolegama, članovima gimnazijskog hora, bodrila, širila na sve strane svoju pozitivnu energiju i veliki osmeh. Bila je, pre svega i iznad svega, prijatelj, a tek posle profesor. Na pomen njenog imena, odmah se stvore asocijacije: "Ovo je Srbija", "Bolesno mi leži", "Pratim te", "Žute dunje carigradske" ... Njenu ličnost karakterisali su akademska spremnost, profesorska emancipacija i muzički nežna "divljina" duha.Davala je štimung samom svojom pojavom, onim detinjastim, naizgled neozbiljnim (čitaj umetničkim) šarmom. Jedinstvena i svoja. Svetska žena - napisala je tada voditeljka.

