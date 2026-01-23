NE MOGU DA KAŽEM DA ME VOLE! Suzana Mančić progovorila o odnosu sa decom supruga Simeona: U svakoj porodici ima nesuglasica...

Voditeljka je iskreno govorila o porodičnim odnosima i otkrila kako se slaže sa decom supruga.

Suzana Mančić je u braku sa grčkim biznismenom Simeonom Ocomokosom. Voditeljka i Simeon ljubav su krunisali brakom 2018. godine,od kada voditeljka živi na relaciji Beograd-Atina, a sada je progovorila o odnosu sa njegovom decom.

Odnos na distanci

Na pitanje kako se slaže sa njegovim ćerkama, Suzana Mančić iskreno je odgovorila:

– Ne bih da pričam o tome, ali u svakoj porodici uvek ima nekih nesuglasica, trvenja. Ne mogu da kažem da me vole, ali ne mogu da kažem ni da me ne vole. To je jedan odnos na distanci, možda i zato što su one starije.

Odnos sa decom

Suzana Mančić osvrnula se i na to kakav odnos njene ćerke imaju sa Simicom.

– Moja deca, a pogotovo ova mlađa, uvek su ga doživljavale kao očinsku figuru. Mnogo su one bliže njemu, nego što su njegova deca bliska meni.

Evo čime se Simeon bavi

Simeon Ocomokos poznat je kao biznismen, ali mnogi ne znaju čime se on tačno bavi.

Simeon je završio pravo i ekonomiju na univerzitetu u Atini, a radio je kao stručnjak za komercijalu pri američkoj ambasadi u Atini. Bio je i izvršni direktor Američko-helenske privredne komore, kao i generalni sekretar poslovnih saveta između Grčke i drugih zemalja.

Od 1997. godine on je osnivač SGT, kompanije za korporativne komunikacije, a onda je otvorio i filijalu u Beogradu – Tsomokos Group International (TGI), preneo je ranije "Kurir".

Autor: M.K.