AKTUELNO

Domaći

IMAM LJUBAVNICU, 80 POSTO KOLEGA IMAJU PARALELNE VEZE! Pevač zgranuo priznanjem, pa usledilo raskrinkavanje kolega: Mlad sam se oženio, i tad sam je imao

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevač Mile Kitić decenijama unazad je na vrhu estradnog neba što ga je naučilo da dobro zna da koketira sa kontraverzama, te su neke njegove kontroverzne izjave ostavile mnoge bez teksta.

Pevač, koji je decenijama prisutan na estradnoj sceni, bez ustručavanja je progovorio o svom privatnom životu i otvoreno priznao detalje koji su šokirali javnost i podigli veliku prašinu. On je u braku sa koleginicom Martom Savić i često je na meti spekulacija zbog toga što najveći deo godine provode odvojeno, budući da je ona na Dominikani, a on u Beogradu.

Foto: TV Pink Printscreen

Njihov brak nailazio je na burne komentare i zbog njegovih otvorenih priča o varanju.

- Svašta se pričalo, ali se sve zna. Veruj mi, problema te vrste nismo imali i ona ima godine i ja imam, da bi pravili te budalaštine. Zezamo se i tako dalje, ali nemamo problem te vrste... - ispričao je Mile svojevremeno.

"I kada sam se oženio imao sam ljubavnicu, imam i dan danas"

Mile je čak jednom prilikom otkrio i da u tom momentu ima ljubavnicu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne postoji grad gde nisam imao devojku, imao sam jednom deset odjednom. Nikada nisam plakao zbog nekog, bio sam mlad. Mlad sam se i oženio, i kada sam se oženio imao sam ljubavnicu, imam i dan danas. Pored Marte imam - rekao je Kitić tada, pa otkrio i najdublje tajne svojih kolega o kojima se do tada nije javno govorilo.

- Skoro sve moje kolege imaju paralelne veze, trenutne "izlete". Jedno osamdeset odsto. Ne mogu da ih imenujem. Odu na turneju i sretnu neku i eto. Vide lepu ženu, pa što ne bi. Te žene su "usputne stanice - rekao je on jednom prilikom u emisiji "Premijera".

Autor: M.K.

#Ljubavnica

#Marta Savić

#Mile Kitić

#Priznanje

#kolege

#pevač

POVEZANE VESTI

Domaći

Pored Marte imam ljubavnice: Mile Kitić priznao da je NEVERAN, pa otkrio tajne svojih kolega: Skoro svi imaju...

Domaći

UDAVALA SE TRI PUTA! Lepa Lukić progovorila o propalim brakovima, pa otkrila zbog čega se ODREKLA MAJČINSTVA!

Domaći

'PLATILA MI JE ZA ODNOSE, LEK SAM POPIO DA BIH LEGAO S NJOM!' Mile Kitić šokirao detaljima iz privatnog života, ovo niko nije znao!

Domaći

Miletu Kitiću žena platila da imaju intimni odnos: Dala mu hiljadu dolara, ali tu sa parama nije stala

Domaći

ZGRABILA ME JE, JEDVA SAM ČEKAO KRAJ: Ovu fatalnu glumicu je kolega poljubio na snimanju, pa se ISPOVRAĆAO! (FOTO)

Domaći

Mile Kitić progovorio o saradnji sa Sandrom Afrikom, pa otkrio šta misli o ćerkinim pesmama: NE DOPADA MI SE NIJEDNA! Priznao da je ZBOG OVOGA hteo da