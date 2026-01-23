ISTINA JE, PSOVALA SAM I SRUŠILA SAKSIJE! Oglasila se Slavica Ćukteraš nakon incidenta, REAGOVALA I POLICIJA!

Svi su uznemireni.

Pevačica Slavica Ćukteraš sinoć je napravila haos ispred jednog plesnog studija. Ona je psovala i lomila sve pred sobom, a u sve se umešala i policija. Slavica je za medije priznala da je do incidenta zaista došlo.

- Molim je već 20 dana da pomeri te saksije, jer ne mogu da prođem i ona neće namerno, večeras ja srušim dve saksije, ona me prijavi, imam sve na kameri, jesam psovala - rekla je Slavica.

Podsetimo, kako navodi izvor koji se zadesio na licu mesta Slavica Ćukteraš je pretila devojci koja radio kao koreograf u studiju.

- Lomila je sve pred sobom! Sve žardinjere ispred plesnog studija su polomljene! Napravila je haos. Pretila mi je i govorila: "Tek će ti biti loše!" Vikala je i vređala - ispričala je vidno iznemirena devojka koja radi kao koreograf u studiju i dodala:

- Tu je bila i njena majka, kojoj verovatno sada nije dobro. Njena mama mi je pozvonila na vrata i tražila da pomerimo žardinjere ispred studija. Nakon dogovora s njom i smirivanja strasti, Slavica je izašla u bademantilu i počela da viče. Verovatno ju je iznerviralo što nisam komunicirala s njom. Tu su bila i deca, preplašena, koja sada strahuju da prođu pored nje. Njeno dete je izašlo u pidžami i vikalo: "Nemoj, mama!" Ceo komšiluk je u problemu. Na skupštini stanara vređala je i pretila, a sada je uništila imovinu na mom radnom mestu - rekla je devojka za medije.

Na pitanje da li će tužiti Slavicu, sagovornica je odgovorila da je zvala policiju.

- Policija je bila. Razgovarali su sa njom. Nadam se da će se sada smiriti - rekla je ona.

