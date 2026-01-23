Kasper UŽIVO U EMISIJI verio Minu Kostić, a sada se oglasila i njena prijateljica: Evo šta kaže za JAVNU PROSIDBU i kakvu budućnost im predviđa!

Ovo je bilo pravo iznenađenje za sve.

U utorak u emisiji "Amidži šou" Mane Ćuruvija Kasper verio je svoju devojku, pevačicu Minu Kostić, a ona je pristala da se uda za njega.

Njihova veza tema je broj jedan u medijima poslednjih nedelja, a sada će ovaj poznati par i stati na ludi kamen, pa sve interesuje imaju li podršku okoline.

Minina najbolja drugarica sada se oglasila i otkrila detalje ovog odnosa koji intrigira javnost.

- Sve najbolje im želim! Meni je bitno da je ona srećna, to mi je najvažnije. Od srca im želim svu sreću - rekla je Minina najbolja drugarica Danijela Knežević i otkrila kako se Kasper ponaša prema pevačici:

- Super je prema njoj, baš je pažljiv. Zaljubljeni su i srećni. Zajedno smo slavili Novu godinu - rekla je ona.

Autor: R.L.