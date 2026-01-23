AKTUELNO

Domaći

RAT PREKO ADVOKATA! Tošićev zastupnik tvrdi da je STAN NA DEDINJU NJEGOV, a evo koju CIFRU će morati da isplati ako se utvrdi suprotno!

Izvor: Kurir.rs/Pink.rs, Foto: E-Stock/Miloš Rafailović, E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Zakon je jasan.

Slučaj Jelene Karleuše i Duška Tošića i njihovih razmirica nakon razvoda ponovo je podigao veliku prašinu. Priče o stanu na Dedinju, vraćenim ključevima, promenjenim bravama i međusobnim optužbama otvorile su brojna pitanja, ali i dilemu gde prestaju medijska priča i spekulacije, a gde počinje zakon.

O pravnoj situaciji i o tome kako i šta tumači zakon oglasila se advokatica Jovanka Zečević.

Foto: Pink.rs, e-Stock/Mirko Rodić, E-Stock/Rajko Ristić

- Taj stan se vodi na decu i to je imovina dece, a njihov zakonski staratelj je Jelena Karleuša. Pitanje je da li u tim situacijama drugi supružnik ima pravo da uđe u tu kuću u odsustvu članova porodice. To za početak podrazumeva i promenu brava. Ukoliko su se sporazumno dogovorili da to njoj pripadne i ukoliko je to zaista tako, u tom slučaju ne bi smeo da ulazi u tu kuću bez prethodne najave, dogovora i dozvole - kaže Zečević i dodaje:

- U ovom slučaju deca su maloletna, pa ih ona zastupa, i naravno nema pravo da menja brave, jer promena brava uvodi u postupak takozvanog smetanja poseda. Ali, naravno, to važi pod uslovom da je tačno da su deca vlasnici kuće, čiji je ona zakonski zastupnik, i da je on ušao i promenio brave. U tom slučaju nema pravo na to i to je svakako jedna zloupotreba, potpuno nepotrebna.

Po osnovu smetanja poseda nema odštete, ali sud može da dosudi sudske troškove od oko 50.000 do 150.000 dinara. Po osnovu samovlašća može se tražiti naknada štete, koja se u praksi najčešće kreće od oko 50.000 do 300.000 dinara, a u izuzetnim slučajevima može biti i nešto viša ako se dokaže veća šteta.

Sa druge strane Duškov advokat izdao je saopštenje u kom tvrdi da Tošić za alimentacije ne duguje ni dinara, kao i da je ušao u svoj lični stan iz kog je Karleuša trebalo da se iseli davnih dana.

Foto: Pink.rs, E-Stock/Časlav Vukojičić

- Kao advokat Duška Tošića, a po njegovom nalogu, povodom različitih medijskih tekstova vezanih za navodni Duškov ‘upad’ u sopstveni stan, kao i tekstova koji se odnose na neplaćanje alimentacije za njegove maloletne ćerke, ističem sledeće: Duškovo dugovanje po osnovu izdržavanja alimentacije iznosi nula dinara. Dakle, on ne duguje nijednu alimentaciju. Duško nije upao, obio stan, niti se u istom "zabarikadirao", već je ušao u sopstveni stan, koji mu pripada po punovažnom kupoprodajnom ugovoru. Ne radi se ni o kakvom nasilnom upadu, već o ulasku u nepokretnost u kojoj boravi sa nespornim pravnim osnovom. Tokom perioda razvoda braka, dogovor je bio da se Jelena Karleuša sa ćerkama preseli u vilu u Ulici Augusta Cesarca, dok bi Duško nastavio da živi u predmetnom stanu, što je konstatovano i u sporazumu o razvodu braka. Kako do tog preseljenja nikada nije došlo, Duško je odlučio da uđe u sopstveni stan - piše u saopštenju.

Autor: R.L.

#Duško Tošić

#Jelena Karleuša

POVEZANE VESTI

Politika

DETALJAN SPISAK GRUPA PROIZVODA ČIJE CENE DRASTIČNO PADAJU: Evo šta je sve na listi! Predsednik Vučić nabrojao i koji lanci će morati da spuste marže

Domaći

HTELA JE DA SE UDA ZA MENE AKO JOJ KUPIM STAN NA DEDINJU I AUTO: Naš poznati pevač o vezi sa Minom Kostić, otkrio da li je ona sa Kasperom zbog novca!

Domaći

DOTAKLI SMO DNO! Jelena Karleuša stala čvrsto uz Anu Bekutu, pa se prisetila svoje golgote i progovorila o svima onima koji su nemi na jezive napade n

Društvo

AKO STE U PENZIJI, A ŽELITE DA RADITE Penzioner koji je nastavio da radi podneo zahtev za uvećanje pa odbijen - Ovo je razlog

Zadruga

'TO SU SAMO PRIČE DA NIJE UŠAO ZBOG NJE!' Ša ubeđen da Stanislav i dalje voli Mionu, naredio joj da moraju da se DRŽE jače nego ikad, pa otkrio šta će

Društvo

Vesić: Pruge za brzine od preko 100 kilometara na sat ubuduće će morati da imaju zaštitne ograde