RAT PREKO ADVOKATA! Tošićev zastupnik tvrdi da je STAN NA DEDINJU NJEGOV, a evo koju CIFRU će morati da isplati ako se utvrdi suprotno!

Zakon je jasan.

Slučaj Jelene Karleuše i Duška Tošića i njihovih razmirica nakon razvoda ponovo je podigao veliku prašinu. Priče o stanu na Dedinju, vraćenim ključevima, promenjenim bravama i međusobnim optužbama otvorile su brojna pitanja, ali i dilemu gde prestaju medijska priča i spekulacije, a gde počinje zakon.

O pravnoj situaciji i o tome kako i šta tumači zakon oglasila se advokatica Jovanka Zečević.

- Taj stan se vodi na decu i to je imovina dece, a njihov zakonski staratelj je Jelena Karleuša. Pitanje je da li u tim situacijama drugi supružnik ima pravo da uđe u tu kuću u odsustvu članova porodice. To za početak podrazumeva i promenu brava. Ukoliko su se sporazumno dogovorili da to njoj pripadne i ukoliko je to zaista tako, u tom slučaju ne bi smeo da ulazi u tu kuću bez prethodne najave, dogovora i dozvole - kaže Zečević i dodaje:

- U ovom slučaju deca su maloletna, pa ih ona zastupa, i naravno nema pravo da menja brave, jer promena brava uvodi u postupak takozvanog smetanja poseda. Ali, naravno, to važi pod uslovom da je tačno da su deca vlasnici kuće, čiji je ona zakonski zastupnik, i da je on ušao i promenio brave. U tom slučaju nema pravo na to i to je svakako jedna zloupotreba, potpuno nepotrebna.

Po osnovu smetanja poseda nema odštete, ali sud može da dosudi sudske troškove od oko 50.000 do 150.000 dinara. Po osnovu samovlašća može se tražiti naknada štete, koja se u praksi najčešće kreće od oko 50.000 do 300.000 dinara, a u izuzetnim slučajevima može biti i nešto viša ako se dokaže veća šteta.

Sa druge strane Duškov advokat izdao je saopštenje u kom tvrdi da Tošić za alimentacije ne duguje ni dinara, kao i da je ušao u svoj lični stan iz kog je Karleuša trebalo da se iseli davnih dana.

- Kao advokat Duška Tošića, a po njegovom nalogu, povodom različitih medijskih tekstova vezanih za navodni Duškov ‘upad’ u sopstveni stan, kao i tekstova koji se odnose na neplaćanje alimentacije za njegove maloletne ćerke, ističem sledeće: Duškovo dugovanje po osnovu izdržavanja alimentacije iznosi nula dinara. Dakle, on ne duguje nijednu alimentaciju. Duško nije upao, obio stan, niti se u istom "zabarikadirao", već je ušao u sopstveni stan, koji mu pripada po punovažnom kupoprodajnom ugovoru. Ne radi se ni o kakvom nasilnom upadu, već o ulasku u nepokretnost u kojoj boravi sa nespornim pravnim osnovom. Tokom perioda razvoda braka, dogovor je bio da se Jelena Karleuša sa ćerkama preseli u vilu u Ulici Augusta Cesarca, dok bi Duško nastavio da živi u predmetnom stanu, što je konstatovano i u sporazumu o razvodu braka. Kako do tog preseljenja nikada nije došlo, Duško je odlučio da uđe u sopstveni stan - piše u saopštenju.

Autor: R.L.