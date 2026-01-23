Ona je provela sa Čolom 16 godina i zna sva njegova 'lica': Postoje dva Zdravka, jedan na sceni, a drugi...

Nepoznati detalji o životu najveće balkanske zvezde.

Hiljade i hiljade koncerata su iza njega, hiljade i hiljade pređenih kilometara, a osmeh i harizma su uvek ostali uz njega. Tako o Zdravku Čoliću pričaju svi koji su radili sa njim, a jedna od takvih je i Tamara Marković, koja je 16 godina provela sa Čolom, kao prateći vokal.

- Ja poznajem dva Zdravka. I jedan i drugi su sjajni, i dok svi najviše vole onog na sceni, meni je draži onaj koji se sa nama smeje, vozi, šeta, peva, priča, slika, šali. Postoji razlika i u koncertima. Na velikim kao što je Marakana ili Arena, gotovo da se i ne vidimo, daleko smo, ima energije i moćno je, ali su manji koncerti intimniji, više se družimo i van scene. Emotivni su jer vidite izraz lica svake osobe, kada uživa, kada plače, kada igra u zanosu…Nekoliko puta mi se desilo da zaplačem gledajući tuđe emocije, naročito kada otputujemo daleko - rekla je Tamara.

Ona je istakla da je Zdravko bio i ostao najveći šarmer sa ovih prostora, te da su žene bukvalno padale u nesvest zbog njega.

- Ih, Čola je to…Kažem ja na jednom od prvih koncerata te ’98, Kristini koja je pevala prateće sa mnom: ‘Šta im je, zašto plaču, vrište…’, jer ja vidim Čolu samo od pozadi… A on, k’o da je čuo, pevajući se okrene i kaže: ‘O neeee, ne mogu više…ne mogu da te volim…' a ja op’ zamalo u nesvest. Harizma i energija je to. Tada mi je sve bilo jasno - priseća se Tamara kroz smeh.

Autor: R.L.