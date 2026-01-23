AKTUELNO

Domaći

Ona je provela sa Čolom 16 godina i zna sva njegova 'lica': Postoje dva Zdravka, jedan na sceni, a drugi...

Izvor: nova/Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Nepoznati detalji o životu najveće balkanske zvezde.

Hiljade i hiljade koncerata su iza njega, hiljade i hiljade pređenih kilometara, a osmeh i harizma su uvek ostali uz njega. Tako o Zdravku Čoliću pričaju svi koji su radili sa njim, a jedna od takvih je i Tamara Marković, koja je 16 godina provela sa Čolom, kao prateći vokal.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja poznajem dva Zdravka. I jedan i drugi su sjajni, i dok svi najviše vole onog na sceni, meni je draži onaj koji se sa nama smeje, vozi, šeta, peva, priča, slika, šali. Postoji razlika i u koncertima. Na velikim kao što je Marakana ili Arena, gotovo da se i ne vidimo, daleko smo, ima energije i moćno je, ali su manji koncerti intimniji, više se družimo i van scene. Emotivni su jer vidite izraz lica svake osobe, kada uživa, kada plače, kada igra u zanosu…Nekoliko puta mi se desilo da zaplačem gledajući tuđe emocije, naročito kada otputujemo daleko - rekla je Tamara.

Ona je istakla da je Zdravko bio i ostao najveći šarmer sa ovih prostora, te da su žene bukvalno padale u nesvest zbog njega.

Foto: Pink.rs/N.V.

- Ih, Čola je to…Kažem ja na jednom od prvih koncerata te ’98, Kristini koja je pevala prateće sa mnom: ‘Šta im je, zašto plaču, vrište…’, jer ja vidim Čolu samo od pozadi… A on, k’o da je čuo, pevajući se okrene i kaže: ‘O neeee, ne mogu više…ne mogu da te volim…' a ja op’ zamalo u nesvest. Harizma i energija je to. Tada mi je sve bilo jasno - priseća se Tamara kroz smeh.

Autor: R.L.

#Zdravko Čolić

POVEZANE VESTI

Domaći

Život me je naučio da za mene često ima drugačije planove... Svetlana Ceca Ražnatović za Pink.rs sumirala 2025. godinu, priznala koliko joj nedostaje

Domaći

NEĆETE VEROVATI KOJI FAKULTET JE ZAVRŠIO VELJKO RAŽNATOVIĆ! Posvetio se boksu, razvio privatan biznis, a malo ko zna da ima ovu diplomu

Domaći

NA JAHTI SA KRSTOM OKO VRATA I NAOČARIMA! Veljko Ražnatović zapalio Instagram: Cecin sin se skinuo, svi kažu da je ŠMEKER I PO (FOTO)

Domaći

Danas je jedan od najpopularnijih folkera, a ovako je sa samo 16 godina odbrusio Saši Popoviću na sceni Zvezda Granda

Domaći

Najmlađeg Ražnatovića tajno krstila dva episkopa, a zbog Veljkovog sina došao i duhovnik iz Moskve!

Domaći

I dalje ljuta zmija: Veljko Ražnatović objavio nesvakidašnju fotografiju sa sinovima i Cecinim ocem (FOTO)