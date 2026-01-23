Ne igram se sa emocijama, ne LAŽIRAM LJUBAV! Anđela Đuričić se nakon raskida BAŠKARI NA TAJLANDU, a Gastoz JAVNO PATI! OTVORIO DUŠU PRED SVIMA!

Izneo sve što mu leži na srcu.

Kao bomba je odjeknula vest da su bivši učesnici "Elite" Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz raskinuli i zauvek stavili tačku na svoju ljubav, kojoj su se nekoliko puta vraćali.

Međutim, izgleda da je sada zaista kraj, a Anđela je nakon raskida spakovala kofere i otputovala na egzotičnu destinaciju sa prijateljicama.

I dok ona objavljuje selfije sa toplog Tajlanda dok pije koktele i uživa u društvu, Gastoz, sa druge strane, otvoreno pati.

On je na svom Instagramu podelio snimak Kijana Rivsa iz jedne emisije u kojoj on govori da nikada ne glumi ljubav da bi se nekome dopao.

- Ne lažiram ljubav, ako mi je stalo, verujte mi da je stvarno. Ne govorim prave stvari da bih pokušao da budem ispravan. Kad nekome dajem svoje vreme, energiju, to je zato što mislim da tako treba, ne zato što očekujem nešto zauzvrat. Ne igram se sa emocijama. Ako kažem "čuvam ti leđa", to i mislim - kaže Kijano između ostalog u snimku.

