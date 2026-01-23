Jeziva ispovest naše pevačice: Progovorila o svom porodičnom nasleđu koje ledi krv u žilama

Lena Stamenković na javnoj sceni pojavila sa svega deset godina, a tada je postala miljenica publike širom zemlje i regiona. Njene interpretacije velikih pop hitova u Pinkovim zvezdama ostavljale su bez daha i publiku i žiri, dok su suze u studiju bile gotovo neizostavne.

Govoreći o svom novom projektu „Neutanazija“, Lena je otkrila da inspiracija dolazi i iz njenog porekla, ali i iz ličnih, gotovo jezivih porodičnih iskustava.

– Vlajna sam. Bilo je nekih zaista strašnih momenata. Recimo, nakon što je moj deda preminuo pronašli smo u porodičnoj kući papirić na kom je pisalo: „7. septembar – moja smrt“. Kako smo saznali posle, moj deda je spakovao stvari u kofer, zaključao jekuću i otvorio prozore. Bio je go. To se sve desilo na taj datum koji je bio napisan na tom zamotanom papiriću. Smatram da je nešto predosetio. Kada nađeš tako nešto što je pomalo jezivo, pogotovo i kada se to ostvari u tako tragičnom trenutku, shvatišda je sve nekako povezano. Ima štošta toga u našim krajevima – istakla je tamenkovićeva u jednoj emisiji, te dodaje da i sama ima izuzetno intenzivan odnos sa snovima.

– Sanjam stvari koje se ostvaruju. Moja prababa je isto predvidela svoju smrt. Kod mene su snovi znakovi – kada sanjam zube, da ispadaju zubi, znam da će neko umreti. Kada mi u san dođu zmije, znam da neko tračari i priča loše stvari o meni. Ja bukvalno slušam svoje telo, svaki put kada znam da mi neko loše misli, iskoči mi alergija. Dešava se to često, svaki put. Zanimljivo je, pomalo i strašno. Teško je živeti s tim, ali navikla sam se – rekla je Lena, dodajući da joj se stres i loša energija drugih ljudi često manifestuju i fizički, kroz alergijske reakcije.

Autor: N.B.