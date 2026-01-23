AKTUELNO

Baškari se na Maldivima, a LOVA KAPLJE LI KAPLJE! Naš reper razvio BIZNIS NA KOSMAJU, evo o čemu se radi!

Pametno ulagao.

Naš reper MC Stojan već neko vreme uživa u toplim Maldivima. On je ove hladne januarske dane u Beogradu rešio da preskoči, a kako i ne bi kad je napravio biznis od kog mu novca ne manjka.

Foto: Instagram.com/mc_stojan

Naime, Stojan je kupio nekoliko placeva u blizini Beograda, na Kosmaju, te je tamo sagradio kuće koje izdaje i prodaje.

Komšinica sa Kosmaja otkrila je da popularni Stojke čest gost na ovoj planini, gde ima i svoju vilu, ali i nekoliko dodatnih placeva, u koje neprestano ulaže.

- Stojan tu često dolazi i boravi, a razvio je lep posao. To su kućice za izdavanje, lepo je i sve je tu nekako uklopio. Tu je nekoliko manjih placeva spojeno, oko tri ili tako nešto, međutim, sve je to sa donje strane. Ne možete ovde sa ulice to da vidite. Ovde je mnogo lepa priroda, raj na zemlji i mnogo poznatih je izgradilo kuće - rekla je jedna od komšinica.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

