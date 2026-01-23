Jedan detalj na grobu Tome Zdravkovića šokirao sve: Svi se pitaju ko je to uradio (FOTO+VIDEO)

Toma Zdravković, pevač koji je osvojio srca publike širom regiona i čije se pesme i dan-danas pevaju sa istim emocijama kao nekada, ostavio je neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni. Njegovi stihovi o ljubavi, boemskom životu i patnji i dalje žive kroz generacije koje mu se iznova vraćaju.

Reporter portala Pink.rs obišao je grob legendarnog pevača na Centralnom groblju u Beogradu i tom prilikom zatekao prizor koji je mnoge iznenadio. Na Tominom grobu stajala je upaljena sveća, iako tog dana nije bila godišnjica njegove smrti, niti je bio organizovan bilo kakav pomen.

Kako bismo razjasnili ovu misteriju, pitali smo i zaposlene na groblju da li su primetili ko je zapalio sveću ili ko je u skorije vreme dolazio na grob čuvenog pevača. Međutim, kako su nam rekli, niko od njih nije video da je neko zapalio sveću, niti mogu da kažu ko je i kada to učinio.

Ovaj odgovor dodatno je produbio misteriju oko upaljene sveće na grobu čoveka čije pesme i danas žive.

