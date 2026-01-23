AKTUELNO

Domaći

Jedan detalj na grobu Tome Zdravkovića šokirao sve: Svi se pitaju ko je to uradio (FOTO+VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

Toma Zdravković, pevač koji je osvojio srca publike širom regiona i čije se pesme i dan-danas pevaju sa istim emocijama kao nekada, ostavio je neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni. Njegovi stihovi o ljubavi, boemskom životu i patnji i dalje žive kroz generacije koje mu se iznova vraćaju.

Reporter portala Pink.rs obišao je grob legendarnog pevača na Centralnom groblju u Beogradu i tom prilikom zatekao prizor koji je mnoge iznenadio. Na Tominom grobu stajala je upaljena sveća, iako tog dana nije bila godišnjica njegove smrti, niti je bio organizovan bilo kakav pomen.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Kako bismo razjasnili ovu misteriju, pitali smo i zaposlene na groblju da li su primetili ko je zapalio sveću ili ko je u skorije vreme dolazio na grob čuvenog pevača. Međutim, kako su nam rekli, niko od njih nije video da je neko zapalio sveću, niti mogu da kažu ko je i kada to učinio.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Ovaj odgovor dodatno je produbio misteriju oko upaljene sveće na grobu čoveka čije pesme i danas žive.

Autor: N.B.

#Grob

#Smrt

#Toma Zdravković

#Tuga

#pevač

POVEZANE VESTI

Domaći

SIN TOME ZDRAVKOVIĆA JE NJEGOVA ŽIVA SLIKA! Ovo je Aleksandar kojeg je dobio sa Gordanom I NEVEROVATNO LIČE: Umesto u park išao sam sa ocem u kazino

Domaći

OVO JE ISTINA O BAJAGINOM POREKLU! Malo ko zna podatak o njemu: Posetio sam to mesto, prijatelj me je vodio...

Domaći

OVO SU DECA TOME ZDRAVKOVIĆA! Sin je PRESLIKAN otac, a ovo mu je ćerka (FOTO)

Domaći

DANAS BI NAPUNIO 74 GODINE! Šaban Šaulić i dan-danas nosi titulu KRALJA narodne muzike, a samo jedan trenutak odveo ga je u SMRT!

Domaći

ISPUNIO SEBI ŽELJU DVADESET DANA PRED SMRT! Marinko Madžgalj mnogima nije hteo da otkrije jednu stvar! Poslednje dane života ISKORISTIO JE OVAKO!

Domaći

Bratanac Esme Redžepove progovorio o njenoj zapuštenoj kući, nasledstvu i sudskom sporu, evo i šta je rekao o njenoj deci (FOTO)