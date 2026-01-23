Nakon priče da je želeo da ženi Natašu Bekvalac, oglasili se Mina i Kasper: Ne možemo da pravimo bebu, samo zvoni telefon

Pevačica Mina Kostić i njen verenik Mane Ćuruvija opet su u centru skandala nakon što je isplivala prepiska u kojoj se vidi kako on navodno prijatelju piše da bi voleo da oženi Natašu Bekvalac, kao i da je godinama juri i voli.

On je sada za domaće medije i objasnio o čemu se radi, kao i da on i Mina nemaju vremena da rade na bebi zbog toga što svakodnevno demantuju razne neistine.

- Pogledajte molim vas prvo vreme kada su poruke poslate. Nikad nisam imao ovakvu profilnu sliku, a kada nekoga dodate u kontakte, izađe vam vaše ime. Ovo kako su moje ime napisali, nije ni tačno napisano. Nikad nisam imao Kip slobode za profilnu sliku. Takođe, vidi se da mi osoba kojoj sam pisao nikad nije odgovorila.

Ne znam kako neko u realnosti može da napiše ovoliki tekst. Montiraju sve da bi sada se napravila neka priča da sam ja folirant. Što se Nataše tiče, ona je prelepa žena, divna je, volim njene pesme.

Evo šta je zanimljivo, tekst je smišljen od početka do kraja, ali će svako da uđe da čita jer misli da je prepiska tačna. Ako se gleda pažljivo, kako ta osoba nije ništa odgovorila? Što bih ja pisao nekome, ja sa svojim prijateljima ne razgovaram prvo na ovaj način, ovo nije moj stil. To bi bilo kao da pišem - rekao nam je Kasper, a Mina se nadovezala:

- Nisam ni čitala sve ovo, iskreno da vam kažem. On voli lepe žene, jure ga lepe žene i iskreno, meni ovde ništa nije sporno. Mogu da isplivavaju razne stvari, ali ovo je očigledno da je u pitanju nameštaljka.

Šta da vam kažem. Svako danas može da namesti, a kako je moguće da ta osoba meni ništa nije odgovorila? Ispada da pišem nekome koga ne poznajem, pa mu toliko objašnjavam koliko ja volim Natašu. Ako se uključi logika, sve je jasno - rekao je Mane za Blic.

Podsetimo, Mane sa Bekvalčevom nikada nije bio u kontaktu, a prepiska koja je isplivala nastala je navodno pre 16 meseci.

- Brat moj. Rešio sam da oženim Natašu Bekvalac. Volim tu ženu pola života. Ja moram da dođem do nje. Moram - napisao je Kasper tada. Nije mi se dalo u Njujorku kad je bila, a bilo je jako blizu. Na starom mom Instagram profilu smo razmenjivali nekoliko poruka tada... a onda sam ugasio taj profil i j***ga.

Sad sam tebi na njenom profilu komentar stavio. pročitaćeš. Moram da nekako dođem do nje... Moram. To je žena koju volim oduvek. Pričaću ti... Boli me k. Nek je najgora... ali za mene. Evo već 20 godina je najbolja - zaključio je Kasper u toj prepisci, kako je preneo Telegraf.rs.



