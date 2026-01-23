Imam tri sina: Sloba Radanović progovorio o porodici, otkrio koliko je zahvalan supruzi Jeleni

Sloba Radanović emotivno je govorio o odnosu sa Jelenom i otkrio koliko je ona važna u njegovom životu, ne samo kao bračni partner već kao i podrška i prijatelj.

Pevač je otkrio da je ona njegova idealna polovina.

- Dopunila je moje nešto što ja nisam imao. Ona je stvarno osoba koja zna da mi udari kočnicu, a nekada da mi da i vetar u leđa. Bitnije je njoj kako ću da dođem u emisiju nego meni, ona je birala i danas šta ću da obučem. Mislim da joj ne govorim često koliko sam zahvalan za to što je toliko uz mene, evo i ovom prilikom joj se zahvaljujem - rekao je Sloba za Adria TV i dodao:

- Pesma "Ako neko pita" koja je postala moja lična karta je ostala na albumu jer je ona to želela. Ja sam hteo da je skinem, ali je ona rekla da je to ogroman hit i zbog nje je ostala. Na kraju se ispostavilo da je to tako i da će se slušati zauvek. Kao što je Miletu Kitiću "Kraljica trotoara" meni je "Ako neko pita".

Radanović je govorio i o deci.

- Damjan je jako vezan za mene. Mnogo se lepo slaže sa braćom, ja uvek kažem da imam tri sina. Smatram nas porodicom. Jako su zaštitnički nastrojeni prema njemu, baš se vole, igraju se i vezani su. Nekada mi je jako teško kad imam turneju pa znam da neću moći da ih vidim. Često želim da se vozim i više nego što treba samo da bi ih video makar na tri sata, ali nekada je fizički nemoguće - govorio je Sloba.

Autor: N.B.