Ove pesme traju preko tri decenije: Ponovo su u vrhu trending liste, a pevali su ih Džej, Bešlić, Sneki i Viki

Dok se nova izdanja svakodnevno smenjuju brzinom skrola na društvenim mrežama, domaća muzička scena svedoči neobičnom fenomenu – stare pesme doživljavaju pravi povratak među publikom, dok se mnoge nove, uprkos agresivnoj promociji, nestaju gotovo čim se pojave. Hitovi koji su nastali pre deset, dvadeset, pa čak i više decenija, danas se ponovo slušaju, pevaju i nalaze na trending listama, često u novom aranžmanu ili izvođenju mlađih pevača.

Jedan od najupečatljivijih primera je pesma „Ova mačka do mene“, koju je legendarni Džej Ramadanovski svojevremeno je snimio ovu pesmu, međutim, tada ta numera nije doživela veliki uspeh. Danas, u novom ruhu i interpretaciji Emira Đulovića, ova numera ponovo živi punim plućima, osvajajući kako stariju publiku, tako i mlađe generacije koje je možda prvi put otkrivaju. Emocija, jednostavan refren i prepoznatljiva melodija pokazali su se jačim od prolaznih trendova.

Sličan scenario dogodio se i sa pesmama Katarine Živković, snimljenim pre više od deset godina. U modernijem aranžmanu, pevačica ih je ponovo objavila, a publika ih je prihvatila kao da su tek nastale. Rezultat su visoke pozicije na trending listama i jasan dokaz da dobra pesma ne zastareva – ona samo čeka pravi trenutak da se vrati.

Veliku pažnju izazvala je i Andreana Čekić, koja je prepevala evergrin Zorice Brunclik „Da li si sada još onako lep“, pesmu snimljenu davne 1979. godine. Iako stara gotovo pola veka, ova numera je u Andreaninom izvođenju pre nekoliko meseci dospela u sam vrh trending liste, potvrđujući da snažna emocija i dobra melodija mogu da nadžive epohe, trendove i generacije.

Ni publika koja voli narodniji zvuk nije ostala imuna na ovaj talas. Slađana Mandić udahnula je novi život pesmi „Mora i planine“, koju u originalu izvodi Halid Bešlić. Balada koja je decenijama bila nezaobilazna na radijskim talasima ponovo je pronašla put do slušalaca i dokazala da iskrena emocija uvek ima publiku.

Posebno zanimljiv je i povratak pesama Sneki. Numera „Dža ili bu“, koju danas izvodi Zorana Mićanović, postala je viralna, dok je i pesma „Nije kuća na prodaju“ ponovo dospela u fokus publike. Nekadašnji hitovi danas se slušaju u klubovima, kafanama i na privatnim proslavama, uz komentare da „današnje pesme ne traju ni sezonu“.

Podsetimo, u prethodnom vremenu i pesma Halida Muslimovića „Želja si mi samo ti“ iznenada ponovo isplivala i postala viralna, iako je decenijama bila deo njegove diskografije. I „Večera“ Viki Miljković doživela je novi talas popularnosti, najviše zahvaljujući društvenim mrežama i kratkim video-formatima. Barbara Bobak je takođe jednom prilikom snimila mix starih pesama i tada oživela mnoge numere, a pogotovo pesmu "Haljina" koja je objavljena pre 19 godina.

Muzički znalci ističu da se publika zasitila novih pesama koje često zvuče slično i traju koliko i jedan trend na TikToku. Stare pesme, s druge strane, nose priču, emociju i prepoznatljiv identitet. Upravo zato danas doživljavaju svoj drugi život.

U vremenu kada algoritmi pokušavaju da proizvedu hitove, publika je, čini se, sama odlučila da se vrati onome što traje. Stare pesme su se povampirile i pokazale da prava muzika nema rok trajanja.

Autor: N.B.