PREZNOJILI SE DO MAKSIMUMA! Nikola Rokvić sa Bojanom odradio žestok trening u teretani, mišići u prvom planu (FOTO)

Pevač Nikola Rokvić pozirao je u teretani zajedno sa suprugom Bojanom Barović tokom treninga, a nakon što su se preznojili u teretani.

Naime, oni su uradili sliku sa osmehom na licu, a svi su komentarisala da su u nikad boljoj formi.

Bojana je oko vrata imala peškir, a sve vreme su pokazivali kakve su rezultate postigli.

- Bravo i svaka čast! Tako se supružnici podržavaju, retki su muškarci koji mogu da tako poziraju sa ženom - bio je samo jedan od komentara na mrežama.

Inače, Nikola Rokvić i Bojana Barović važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni.

Pevač je jednom prilikom šokirao kada je progovorio o razvodu, te se o tome danima raspredalo.

- Pet godina smo živeli na relaciji Srbija - Amerika. Trpeo je moj posao ovde, njen tamo, pa su se dešavale i svađe. U jednom trenutku smo rekli da ćemo se razići. Bilo mi je teško, mnogo smo se mučili. Tada mi se opet javio taj osećaj lepote - rekao je Nikola jednom prilikom, pa je dodao:

- Posle sam shvatio da je to blagodat. Unutrašnji glas mi je rekao da nastavim da čitam Novi zavet. Otvorio sam jevanđelje po Luki, rođenje Svetog Jovana Krstitelja u Beogradu. Našao sam je na Centralnom groblju. Tamo odlazim i tu je i riza Svete Petke. Dva petka sam išao da pevam s ljudima u crkvi. Molio sam se ispred rize Svete Petke i Svetog Jovana da Bog spoji mene i Bojanu da nemamo više tu razdaljinu.

Autor: N.B.