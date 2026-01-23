Prvo oglašavanje Milene Radulović nakon smrti Mike Aleksića

Milena Radulović nije se oglašavala otkako je preminuo Mika Aleksić, kojeg je glumica prijavila za seksualno zlostavljanje, sve do sada.

Milena Radulović je maločas na svom Instagramu podelila je objavu i zahvalila se svima koji su joj pružali bezrezervnu podršku u proteklom periodu.

- Hvala vam na bezrezervnoj podršci kroz sve ove godine, hvala, što ste se okupili danas - napisala je Milena Radulović.

Miroslav Mika Aleksić umro je 18. januara 2026. godine u 73. godini, u Beogradu, posle duge i teške borbe s opakom bolešću.

Njega je prva za seksualno zlostavljanje prijavila glumica Milena Radulović s čim je i javno istupila 16. januara 2021. godine.

Ubrzo se optužbama protiv njega pridružila glumica Iva Ilinčić, i tri devojke čiji identitet nije otkriven.

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu u junu 2021. godine za krivična dela silovanja i nedozvoljene polne radnje, koje je počinio nad sedam devojaka, koje su pohađale njegovu školu glume.

Uhapšen je 16. januara 2021. godine i do 10. septembra iste godine je bio u pritvoru, koji mu je tada zamenjen kućnim pritvorom uz elekronski nadzor, nakon čega mu je 10. marta 2022. godine ukinut i kućni pritvor i potom se branio sa slobode.

Žrtve koje su pokazale izuzetnu hrabrost da svedoče o traumama koje su preživele u školi glume "Stvar srca", bile su suočene sa dodatnim poniženjem kroz neprijatna i iscrpljujuća pitanja Aleksićevog advokata.

Njihova svedočenja otkrila su potresne detalje seksualnog nasilja.

Šta je Milena Radulović ispričala tog 16. januara 2021. godine



- Šest godina sam bila u školi Mike Aleksića kada me je silovao. Imala sam 17 godina. To se nije dogodilo jednom. Ponavljalo se - rekla je tada Milena Radulović.

Insistirala je na tome da "ovo nije samo moja priča" i da "ovo nije moja reč protiv njegove", već je tvrdila da je u pitanju sistem zlostavljanja devojčica koji je Mika Aleksić temeljno gradio decenijama.

U školu Mike Aleksića deca su se upisivala od pete ili šeste, a najkasnije sa 13 godina.

Milena Radulović je deo grupe postala sa 11 godina, a u grupama je bilo od 25 do 30 polaznika.

- Grupa je imala dobre strane. Čitali smo jednu knjigu nedeljno, išli u pozorište, gledali filmove, bili smo kulturna, dobra deca. U grupi se propagirala religija, časovi su počinjali molitvom "Oče naš", devojčice su dolazile u suknjama, dečaci u cipelama, kosa i nokti su morali biti uredni. Ali uvek je bilo strogo, surovo. On je bio veoma strog, a svi su govorili: "Pa, dobro, on jeste surov, ali takav je Mika, on ima svoje metode". Postojala su jasna pravila - ispričala je tada Milena Radulović.

