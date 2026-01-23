ALEKSANDRA MLADENOVIĆ HITNO OPERISANA! Evo u kakvom je stanju pevačica

Pevačica Aleksandra Mladenović je imala operaciju krajnika.

Kako saznajemo, Aleksandra Mladenović je bila primorana da se podvrgne hirurškom zahvatu zbog dugogodišnjih problema sa čestim i hroničnim upalama krajnika, koje su joj u poslednje vreme značajno otežavale svakodnevno funkcionisanje, ali i profesionalne obaveze.

- Aleksandra se oseća dobro i oporavak protiče u najboljem redu. Operacija je obavljena pre devet dana, a ona je konačno počela da izlazi iz stana. Presrećna je što je operacija uspešno završena i što ubuduće više neće imati problema sa krajnicima. S obzirom na to da su joj grlo i glas najvažniji zbog posla kojim se bavi, ova odluka bila je neminovna - otkriva izvor blizak pevačici.

Aleksandra se, prema rečima izvora, pridržava saveta lekara i za sada nema komplikacija, a očekuje se da će se nakon perioda oporavka vratiti redovnim nastupima i muzičkim obavezama.

Autor: Nikola Žugić