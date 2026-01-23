AKTUELNO

Domaći

ALEKSANDRA MLADENOVIĆ HITNO OPERISANA! Evo u kakvom je stanju pevačica

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pink.rs ||

Pevačica Aleksandra Mladenović je imala operaciju krajnika.

Kako saznajemo, Aleksandra Mladenović je bila primorana da se podvrgne hirurškom zahvatu zbog dugogodišnjih problema sa čestim i hroničnim upalama krajnika, koje su joj u poslednje vreme značajno otežavale svakodnevno funkcionisanje, ali i profesionalne obaveze.

- Aleksandra se oseća dobro i oporavak protiče u najboljem redu. Operacija je obavljena pre devet dana, a ona je konačno počela da izlazi iz stana. Presrećna je što je operacija uspešno završena i što ubuduće više neće imati problema sa krajnicima. S obzirom na to da su joj grlo i glas najvažniji zbog posla kojim se bavi, ova odluka bila je neminovna - otkriva izvor blizak pevačici.

Foto: Pink.rs

Aleksandra se, prema rečima izvora, pridržava saveta lekara i za sada nema komplikacija, a očekuje se da će se nakon perioda oporavka vratiti redovnim nastupima i muzičkim obavezama.

Autor: Nikola Žugić

#Aleksandra Mladenović

#Operacija

#Showbiz

#krajnici

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

PEVAČICA SE PONOSI SVOJIM SELOM! Aleksandra Mladenović pokazala deo imanja u Žitorađi (FOTO)

Domaći

Aleksandra Mladenović kupuje luksuznu nekretninu u Dubaiju: Pevačica rešila da se počasti novim stanom

Domaći

Ona nema komplekse: Aleksandra Mladenović otkrila koliko je visoka pa šokirala priznanjem

Domaći

GALA ŽURKA ALEKSANDRE MLADENOVIĆ ZA 30. ROĐENDAN! Pevačica blista u crnoj izazovnoj haljini!

Domaći

TRAGEDIJA U DOMU ALEKSANDRE MLADENOVIĆ! Pevačica zbog smrtnog slučaja zavijena u crno: Sačekala si me da završim nastup i OTIŠLA ZAUVEK...

Domaći

OSEĆALA SAM SE GROZNO: Evo sa koliko godina je Aleksandra Mladenović izgubila nevinost, zbog prvog dečka proživela agoniju