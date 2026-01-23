PRVA IZJAVA ALEKSANDRE MLADENOVIĆ NAKON HITNE OPERACIJE! Pevačica u bolovima: Uz mene su najmiliji

Aleksandra Mladenović oglasila se za medije nakon operacije krajnika. Aleksandra je otkrila kako se trenutno oseća.
Aleksandra Mladenović kaže da je pod bolovima, ali da je intervencija odlično protekla.
- Hvala puno što brinete, operacija krajnika je prošla u najboljem redu. Malo sam pod bolom što je i očekivano, oporavak teče odlično. Bila sam u rukama odličnog medicinskog tima, uz mene su svi moji najmiliji i iskreno, odmaram po ceo dan. Nisam otkazivala nastupe i nemam nameru da ih otkazujem, jer sam planski napravila pauzu posle praznika kako bih rešila ovaj zdravstveni problem. Uskoro se vraćam i jedva čekam da zapevam svojoj publici - rekla je pevačica.
Već dve godine ne pije alkohol
Inače, Aleksandra je nedavno otkrila da je zbog majke ostavila alkohol.
- Ja sam ispunila novogodišnju želju svojoj mami da ne pijem. Što se ženi snilo, to je i dobila, tako da ja dve godine nisam uopšte pila. Ja nisam generalno previše pila, ali sam volela da cugnem, da večeram da se popije rakija, sad više to ne radim - rekla je Aleksandra.
Autor: Nikola Žugić