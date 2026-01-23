NIJE MI STAVIO RUKU U GAĆE: Čeda Jovanović nikad iskrenije o odnosu sa Acom Kosom i držanju za ruke: Ako ljudima to ulepšava život, to mi je okej...

Čeda Jovanović otvorio je dušu o odnosu sa svojim najboljim prijateljem!

Čeda Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar Kos ne prestaju da intrigiraju javnost svojim odnosom.

Prijateljstvo Čede i Kosa česta je tema medija, a Jovanović je u emisiji "Jutro" na televizija Prva otkrio da mu najteže pada što zbog svega stradaju nevini ljudi u njegovom okruženju.

"Dva prijatelja se drže za ruke"

Jovanović je prokomentarisao i "držanje za ruke" sa prijateljem Acom Kosom.

- Pa nije on meni stavio ruku u gaće ili mi stavio prst unutra. Ta asocijativnost mnogo govori o onima koji to rade. Dva prijatelja se drže za ruke, od kojih jedan ima titanijumsku cev u lumbalnom delu kičme, šrafove umesto pršljenova i drugom rukom se pridržava, a pritom mu je prekinut spinalni nerv zbog čega ne kontroliše nogu... Kako od te slike dođete do zaključka da smo homoseksualci koji javno pokazuju ljubav držeći se za ruke. Na kraju ako ljudima to ulepšava život i to mi je okej - govorio je bivši političar.

"Bila je rutinska kontrola"

Čedin prijatelj je prokomentarisao nedavna dešavanja sa izvršiteljima i otkrio da je policija profesionalno radila svoj posao.

- Bio sam u automobilu sa Čedomirom, bila je rutinska kontrola. Ustanovili su da mi je pasivizirana adresa u ličnoj karti, nisam znao ni šta to znači. Meni je samo u glavi bila misao kako su moji roditelji i Čedomir. Policija je profesionalno radila svoj posao, pozdravljam ih - izjavio je Aleksandar Kos.

Autor: Nikola Žugić