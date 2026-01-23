AKTUELNO

Sve je bilo spremno za Paris Hilton, a onda je stigao dekolte Sofije Vergare: Glumica bujnim poprsjem skrenula pažnju s dokumentarca

Izvor: Kurir.rs/Jutarnji, Foto: Tanjug AP/Andrew Park ||

Holivudske zvezde zablistale na premijeri dokumentarca Paris Hilton, a Sofija Vergara potpuno je ukrala sve poglede!

Iako je centralna zvezda večeri trebala da bude Paris Hilton, na premijeri njenog dokumentarca "Infinite Icon: A Visual Memoir" svi pogledi su ipak bili uprti u uvek elegantnu Sofiju Vergaru.

Holivudska elita na događaju

Na premijeri filma okupila se holivudska elita - od same Sofije Vergare do Demi Lovato, Hajdi Klum i Tifani Hadiš, sve kako bi podržali medijsku "ikonu" Paris Hilton, koja je nakon dva napisana memoara o svom životu snimila i dokumentarac.

Foto: Tanjug AP/Andrew Park

Film su režirali Brus Robertson i JJ Dankan, a spojio je decenije ličnih arhiva, nikad viđenih kućnih snimaka, iskrenih intervjua i nastupa uživo. U domaće bioskope dokumentarac stiže 30. januara.

Sofija Vergara u fokusu svih pogleda

Sofija je za premijeru dokumentarca odabrala svoj klasičan izgled - dugu koktel haljinu bez rukava sa izraženim dekolteom. Ovoga puta nosila je bordo kožnu haljinu sa srcolikim dekolteom, uz koje je kombinovala visoke crne potpetice i prepoznatljivu dugu smeđu, raspuštenu kosu. Kao i uvek, svi su gledali u 53-godišnju Sofiju koja oduzima dah na svakom događaju.

Paris Hilton zablistala u raskošnoj haljini

Zvezda večeri, Paris Hilton, odabrala je raskošnu ružičastu haljinu u stilu princeze koja dramatično pada. Haljina je imala duboki V-izrez ukrašen srebrnim kristalima i cvetovima, a ispod je bio korset koji je isticao njenu figuru.

Autor: Nikola Žugić

#Paris Hilton

#dokumentarac Paris Hilton

#glumica

#sofija vergara

#stajling

