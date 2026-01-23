AKTUELNO

Domaći

UŽASNO ME BOLE RUKA, GLAVA I KIČMA: Oglasila se Đanijeva Slađa, otkrila zašto nosi otropedsko pomagalo i šta se desilo: Pomažu mi, ne mogu da funkcionišem!

Izvor: Kurir.rs/Alo, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Slađa Trajković ima veliki zdravstveni problem, a sada je otkrila detalje!

Radiša Trajković Đani prošle godine je doživeo tešku povredu ruke na skijanju, zbog čega je operisan u Ljubljani, a sada i njegova supruga Slađa Trajković ima isti problem. Na društvenim mrežama osvanula je Slađina fotografija na kojoj se može videti kako na levoj ruci nosi ortopedsko pomagalo.

Foto: Instagram.com

Tim povodom supruga poznatog folkera se oglasila i otkrila šta se dešava i u kakvom je stanju.

Trpi nesnosne bolove

Kako je ispričala, nije se povredila već da je stanje njene ruke posledica problema sa pršljenovima.

- Užasno me ruka boli, nestvarno. Nisam se povredila, ima pet dana da je sve krenulo od kičme i vrata. Prvo me je bolela glava, pa kičma i na kraju se spustilo i na ruku – započela je Slađa.

- Nikako ne funkcionišem, bila sam kod doktora. Prepisao mi je injekcije i idem na fizikalne terapije. Kod kuće mi pomažu. Ruku ne mogu da podignem. Ranije sam imala taj problem, i tada sam išla na fizikalne terapije. Kada mi je bilo bolje trebala sam da nastavim sa vežbama, međutim, čim mi je bilo bolje prestala sam sa vežbama i sada se vratilo. Bolovi su strašni, nikome ne bih poželala ovakve bolove - nastavlja Trajkovićeva.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Po potrebi pijem i lekove, ali ne smem ni sve da pijem zbog svoje druge bolesti. Dane provodim tako što ležim, gledam da mirujem i da spavam – govorila je Slađa.

Autor: Nikola Žugić

#Ruka

#Slađa Trajković

#ortoza

#povreda

#Đani

#Đanijeva žena

POVEZANE VESTI

Domaći

ĐANIJEVA ŽENA POVREĐENA, PRINUĐENA DA NOSI ORTOPEDSKO POMAGALO! Slađa Trajković podelila fotografiju koja je zabrinula mnoge (FOTO)

Domaći

Đani krenuo na fizikalnu: Slađa otkrila kako teče pevačev oporavak nakon operacije koju je imao

Domaći

Đanijeva Slađa vozi auto od 130.000 evra, nosi papreno skupe bunde i papuče, a evo koliko je sad platila komad odeće (FOTO)

Domaći

Samo nek ona pljuje, ja znam celu priču: Đanijeva Slađa se oglasila za Pink.rs nakon javnih prozivki Sandre Afrike

Domaći

Đani u problemima nakon operacije! Oglasila se Slađa i otkrila detalje: Budi se noću...

Domaći

Nakon što je Ivan Gavrilović izneo da joj je Đole Đogani SLOMIO RUKU, oglasila se Slađa Delibašić! Denserka posle mnogo godina otkrila istinu: Ne ljut