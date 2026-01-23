UŽASNO ME BOLE RUKA, GLAVA I KIČMA: Oglasila se Đanijeva Slađa, otkrila zašto nosi otropedsko pomagalo i šta se desilo: Pomažu mi, ne mogu da funkcionišem!

Slađa Trajković ima veliki zdravstveni problem, a sada je otkrila detalje!

Radiša Trajković Đani prošle godine je doživeo tešku povredu ruke na skijanju, zbog čega je operisan u Ljubljani, a sada i njegova supruga Slađa Trajković ima isti problem. Na društvenim mrežama osvanula je Slađina fotografija na kojoj se može videti kako na levoj ruci nosi ortopedsko pomagalo.

Tim povodom supruga poznatog folkera se oglasila i otkrila šta se dešava i u kakvom je stanju.

Trpi nesnosne bolove

Kako je ispričala, nije se povredila već da je stanje njene ruke posledica problema sa pršljenovima.

- Užasno me ruka boli, nestvarno. Nisam se povredila, ima pet dana da je sve krenulo od kičme i vrata. Prvo me je bolela glava, pa kičma i na kraju se spustilo i na ruku – započela je Slađa.

- Nikako ne funkcionišem, bila sam kod doktora. Prepisao mi je injekcije i idem na fizikalne terapije. Kod kuće mi pomažu. Ruku ne mogu da podignem. Ranije sam imala taj problem, i tada sam išla na fizikalne terapije. Kada mi je bilo bolje trebala sam da nastavim sa vežbama, međutim, čim mi je bilo bolje prestala sam sa vežbama i sada se vratilo. Bolovi su strašni, nikome ne bih poželala ovakve bolove - nastavlja Trajkovićeva.

- Po potrebi pijem i lekove, ali ne smem ni sve da pijem zbog svoje druge bolesti. Dane provodim tako što ležim, gledam da mirujem i da spavam – govorila je Slađa.

Autor: Nikola Žugić