Karleušin intimni snimak iz Dubaija: U prvom planu silikoni, a među nogama... (VIDEO)

Pevačica Jelena Karleuša podelila je vrući snimak iz Dubaija, gde poslednjih dana odmara sa ćerkama.

Karleuša je uspela da pronađe zajednički jezik sa bivšim suprugom Duškom Tošićem, što joj je omogućilo da se potpuno posveti uživanju na omiljenoj destinaciji, koju redovno posećuje.

Jelena je pozirala u hotelskoj sobi u dvodelnom bikiniju sa resama među nogama, koji je naglasio njenu zategnutu figuru i bujne silikonske grudi.

Posebnu pažnju privukao je njen isklesan stomak i linija tela, koja izaziva divljenje.

Autor: Nikola Žugić

