GASIM SE, SAD MI TREBA MIR: Edita Aradinović progovorila o trudnoći, pa donela važnu odluku: Zabranila da se jedna stvar komentariše!

Pevačica Edita Aradinović oglasila se na Instagramu, pa je otkrila da joj prija trudnoća, kao i da sada zvanično posle svega, za nju počinje novo poglavlje u životu.

Edita Aradinović je, naime, otkrila da je Bogu zahvalna na svemu i da za nju kreće ujedno i nova era.

- U vremenu kada se mnogo piše i nagađa, ovu vest želim da podelim sama, onako kako je osećam. Moja porodica biće veća za još jednog člana. Trudna sam. Zahvalna sam Bogu na svemu. Za mene počinje nova era. Jedan novi život. Ovo je trenutak koji se ne objašnjava. Samo se živi. Komentare na ovu objavu gasim jer biram mir. Za sebe. Za svoje dete - napisala je ona na svom profilu, te je bila jasna njena želja da se njen život i trudnoća nadalje ne komentarišu ispod sporne objave.

Usred noći sebi pravi palačinke

Inače, Edita je nedavno pričala o tome kako sada jede usred noći, te sebi pravi palačinke.

- Da li mogu da budem veća svinja?! Zašto sam tolika svinja? Eto, nerviram se - izjavila je Edita u videu koji je podelila na Tiktoku, nakon što se prepustila uživanju u pici i gaziranom piću posle nastupa, ali i palačinkama.

Njena iskrenost i humor izazvali su lavinu komentara podrške i razumevanja od strane fanova, a mnoge žene javile su se pevačici sa svojim iskustvima koja su imala tokom trudnoće.

Autor: Nikola Žugić