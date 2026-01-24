OBORILA SAM DVE SAKSIJE, SNIMALI SU MI MALOLETNO DETE: Slavica Ćukteraš otkrila detalje drame: Pomenula tužbe, a evo zašto se svađala sa komšijama

Slavica Ćukteraš uključila se uživo na Blic televiziju, te je u emisiji objasnila šta se zapravo desilo tokom svađe oko saksija i svađe sa komšijama.

Slavica Ćukteraš je objasnila da nije znala da je kamera imala audio zapis, kao i da je normalno da se komšije posvađaju.

- Malo me je smlatio virus, ali sam inače dobro. Ovde se radi o nezakonitom snimanju, mi stanari ne znamo da kamera ima audio zapis - rekla je ona i nastavila:

Obavešteno je i tužilaštvo o svemu. Druga stvar, hoću da kažem da je davanje snimka u javnost na kom se nalazi moje maloletno dete, takođe je krivično delo. Ja sam oborila dve saksije zbog kojih ne mogu da prođem. Treba da gledamo da smenimo predsednika stanara, saksijama ne fali ništa. Ja sam ih samo gurnula, to je zajednički prostor. Nadležne službe treba svime time da se bave, pre svega audio snimcima, jer mi nismo ni znali da to postoji. Kad izađem, kamera je ispred mojih vrata. Ima osnova za tužbu zbog cele situacije.

Nakon toga, ona nije krila šokiranost što je ona u centru pažnje zbog ovakvog skandala.

- Ja inače pratim dramu sa Minom i Kasperom, a sad sam ja u centru pažnje zbog moje saksije. Sve ovo sam okrenula na šalu, dešava se u svakom drugom dvorištu, ali pravila ponašanja moraju da se znaju u svakoj zgradi. Ta žena je ugrozila privatnost mog deteta, ne može da se snima moje dete i to je to.

Autor: Nikola Žugić