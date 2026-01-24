ISKLESANO TELO I TETOVAŽA DO LAKTA! Sin Danila Lazovića je pravi frajer: Bavi se sportom, ženama popadale vilice (FOTO)

Sin legendarnog glumca Danila Lazovića, Vuk Lazović, izgradio je uspešnu sportsku karijeru i život pun ljubavi i posvećenosti.

Iako je njegov otac preminuo 2006. godine, Vuk se trudi da očuva porodično ime i vrednosti koje je nasledio.

Rođen 1988. godine u Beogradu, Vuk je od malih nogu pokazivao interesovanje za sport. Rukomet je postao njegova strast, a karijeru je započeo u Partizanu.

Kasnije je igrao u inostranstvu, uključujući Južnu Koreju i Kuvajt, gde trenutno živi i radi. Iako je imao priliku da igra za reprezentaciju Srbije, odlučio je da obuče dres Crne Gore, objašnjavajući da takav poziv iz Srbije nikada nije dobio.

- Rođen sam u Beogradu, otac mi je iz Brodareva, Srbin, majka mi je sa Cetinja. Imam rodbinu u Crnoj Gori - rekao je Vuk u jednom intervjuu, objašnjavajući svoju odluku da igra za crnogorsku reprezentaciju.

Vuk je pre deset godina oženio slovenačku rukometašicu Barbaru Varlec, s kojom ima sina Luku.

Njihova ljubavna priča počela je 2009. godine u Zaječaru, gde su se upoznali dok su oboje igrali rukomet. Venčali su se na Avali, uz prisustvo porodice i prijatelja, a organizaciju je preuzela Vukova sestra Jelena. Njihova porodična baza danas je u Podgorici.

Autor: Nikola Žugić