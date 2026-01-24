AKTUELNO

BRAVO, VIDIMO SE U FINALU: Ceca Ražnatović ovako čestitala vaterpolistima Srbije nakon pobede nad Italijom

Vaterpolo reprezentacija Srbije izborila je plasman u veliko finale Evropskog prvenstva nakon ubedljive pobede nad selekcijom Italije rezultatom 17:13, u polufinalnom meču odigranom u Beogradskoj areni. Veliki uspeh srpskih vaterpolista ispratila je i folk pevačica Svetlana Ceca Ražnatović.

Ceca Ražnatović se, naime, oglasila putem društvenih mreža i uputila im čestitku kratkom, ali jasnom porukom: "Bravo, vidimo se u finalu"

Podrška sa javne scene dodatno je obradovala navijače, dok se reprezentacija Srbije sada okreće završnoj borbi za zlatnu medalju.

Veljko Ražnatović: "Nisam je ni ja zvao Svetlana, nego sam je zvao majko"

Inače, Veljko je jednom prilikom istakao da insistira na tome da njegovi sinovi njegovu majku Svetlanu Ražnatović Cecu zovu "baba".

- Pogrešno je što je zovu Ceca. Stariji, Željko je tako zove, to je pogrešno. Ona je baba tom detetu. Neće te ono zvati "Ceco", kao što ni mene neće da oslovljava sa "Veljko" - pričao je on.

- Da li je Krstan zove baka ili? - upitala je voditeljka.

- To može dok su mali, ali kad budu malo stariji, neće tako biti, htela ona ili ne - istakao je bokser.

- Moraće da je zovu baka? Zašto insistiraš na tome? - upitan je.

- Moraće. Zato što je to neki ciklus života, Bože... Nisam je ni ja zvao Svetlana, nego sam je zvao majko - odgovorio je Veljko.

