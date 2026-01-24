POVLAČI SE KIJA KOCKAR! Oglasila se na društvenim mrežama i zamolila da je NIKO ne kontaktira narednih petnaest dana, fanovi uznemireni!

Njena odluka proizilazi iz potrebe za mirom i ličnim prioritetima. Na Božić je zaprošena od strane svog dečka u prisustvu prijatelja.

Kija Kockar iznenadila je pratioce objavom na društvenim mrežama u kojoj je saopštila da u narednom periodu pravi pauzu od komunikacije. Ona je zamolila sve da je narednih 15 dana ne zovu i ne šalju poruke, ističući da će se javljati isključivo u slučaju da je reč o nečemu hitnom i važnom za nju.

Iako nije ulazila u detalje o razlozima, jasno je stavila do znanja da joj je u ovom trenutku mir prioritet.

"Sledećih 15 dana molim da me niko ne zove, niti šalje poruke osim ako je nešto hitno, ali za mene hitno. Hvala. Mir božiji. Srećan 8. mart" - napisala je Kija Kockar.

Dečko je verio na Božić

Kija Kockar je zaprošena na Božić, i to pred prijateljima dok su razmenjivali poklone.

- Desilo se na moj omiljeni praznik, na Božić. Kao što znate, svake godine pravim večeru za prijatelje i u trenutku kada smo međusobno razmenjivali poklone, kleknuo je i zaprosio me. Naravno, rekla sam DA! Nije mogao lepši trenutak da izabere. Božić, najdraži prijatelji na okupu, intimna atmosfera. Tačno je znao kakvu prosidbu i kakav prsten želim, zato ga i obožavam - ushićeno je rekla Kija Kockar, čiji je verenički prsten posebno interesantan.

U pitanju je nakit čuvene kuće "Van Cleef & Arpels", a prsten koji ona nosi košta 10.500 dolara na zvaničnom sajtu.

Kija je otkrila i da li su već isplanirali svadbu.

- Što se tiče svadbe, tek sam pristala, polako. Svakako, i to će biti vrlo intimno. Za sada, uživamo u ovom trenutku - rekla je Kija Kockar za Pink.rs.

Autor: S.Z.