AKTUELNO

Domaći

PORODICA GUDELJ NAJAVILA VELIČANSTVENI DOGAĐAJ! Ovo su svi čekali, otkrivamo detalje slavlja koje se sprema u februaru u Španiji

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Printscreen YouTube/NAC Breda, E-Stock Časlav Vukojičić, Instagram Printscreen/oliveragudelj ||

Olivera i Nebojša Gudelj, roditelji srpskog reprezentativca Nemanje Gudelja, i ove godine nastavljaju da neguju i promovišu srpsku tradiciju i duhovne vrednosti u dijaspori!

Olivera i Nebojša Gudelj, roditelji srpskog reprezentativca Nemanje Gudelja, i ove godine nastavljaju da neguju i promovišu srpsku tradiciju i duhovne vrednosti u dijaspori. Kao dugogodišnji aktivni članovi srpske zajednice u Španiji, oni se uveliko pripremaju za jedan od najznačajnijih hrišćanskih i kulturnih događaja humanitarni Svetosavski bal, koji će biti održan 8. februara u Andaluziji.

Pripreme u toku

U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine u Andaluziji, Svetosavski bal ima za cilj očuvanje i opstanak srpskih parohija na Iberijskom poluostrvu, ali i jačanje zajedništva među Srbima koji žive daleko od matice. Ovaj svečani događaj već godinama okuplja pripadnike srpske dijaspore, kao i brojne prijatelje srpskog naroda, a iz godine u godinu dobija sve veći značaj i posećenost.

Kako ističu organizatori, osnovna ideja Svetosavskog bala jeste umrežavanje Srba u rasejanju i matici, kao i širenje Svetosavske ljubavi, vere i sloge vrednosti koje vekovima predstavljaju temelj srpskog identiteta.

Sve organizovali

Povodom predstojeće manifestacije, Nebojša Gudelj uputio je i zvaničan poziv, koji nam je prosleđen u celosti:

- U ime porodice, odnosno familije Gudelj, i naše Parohije, imamo čast i zadovoljstvo da Vas srdačno pozovemo da prisustvujete Svetosavskom balu, koji će se održati 8. februara 2026. godine. Ovim putem pozivamo sve ljude iz naše matice, dijaspore, kao i sve dobronamerne ljude u Andaluziji, da nam se pridruže i budu naši gosti. Vaše prisustvo biće prilika da se lično upoznate sa sadržajem naših manifestacija, kao i sa duhom zajedništva, vere i međusobnog poštovanja koje naša Parohija sa ponosom neguje. Radujemo se susretu, druženju i zajedničkom obeležavanju Svetosavskog praznika u duhu tradicije, jedinstva i radosti.

Foto: TV Pink Printscreen

Svetosavski bal, osim humanitarnog karaktera, ima i snažnu kulturnu dimenziju. Tokom večeri gosti će imati priliku da uživaju u bogatom umetničkom programu, tradicionalnoj muzici, folkloru, kao i u specijalitetima srpske kuhinje. Poseban akcenat biće stavljen na očuvanje srpskog jezika, običaja i vere među mlađim generacijama koje odrastaju van granica Srbije.

Olivera i Nebojša Gudelj već godinama aktivno učestvuju u radu parohije i organizaciji ovakvih manifestacija, a njihov angažman prepoznat je kako među Srbima u dijaspori, tako i u domovini. Prethodnih godina sinovi Nemanja sa suuprugom Anastasijom, kao i Dragiša i ćerka Vanja uživali su u ovom događaju. Svetosavski bal u Andaluziji postao je simbol okupljanja, solidarnosti i trajne veze sa korenima, a očekuje se da i ove godine okupi veliki broj zvanica iz Španije, regiona i šire Evrope.

Autor: Nikola Žugić

#Nebojša Gudelj

#Olivera Gudelj

#duhovne vrednosti

#roditelji Nemanje Gudelja

#srpska tradicija

#Španija

POVEZANE VESTI

Domaći

Bog ima velike planove za tebe: Gudelj (26) završio fudbalsku karijeru, Anastasija mu uputila emotivnu poruku (FOTO)

Domaći

DRAGI GUDELJ I EMA RADUJKO DEFINITVNO U LJUBAVOJ VEZI?! Dever Anastasije Ražnatović stigao u Beograd, a sve zbog NJE (FOTO)

Domaći

ANASTASIJA I GUDELJ DOČEKALI PORODICU U ŠPANIJI: Ceca, Veljko i Bogdana spakovali kofere i otišli u Sevilju, zbog ovoga se nisu pojavili na krštenju Š

Fudbal

Potresna ispovest Srbina koji je tri i po minuta bio MRTAV NA TERENU! Gudelj ostavio ljude u šoku: SPASAO ME JE BOŽJI ANĐEO! Tunel je bio sve tamniji!

Domaći

Oglasili se iz porodice Gudelj nakon što je Dragi završio fudbalsku karijeru zbog zdravstvenih problema

Domaći

PORODICA GUDELJ SE OBRATILA JAVNO EMI RADUJKO: Ovim pokazali da je prihvataju za snajku? (FOTO)