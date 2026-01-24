Objavljena lista 10 najplaćenijih muzičara na svetu za 2025. godinu: I ne, Tejlor Svfit nije prva na listi

Najplaćeniji muzičari u 2025. godini, među njima Tejlor Svift, Bed Bani i The Weeknd, našli su se na Forbsovoj listi izvođača s najvećim godišnjim prihodima.

Posao s katalogom vredan oko milijardu dolara

Ejbel Tesfaje, poznat kao The Weeknd, krajem decembra je objavio dogovor s kompanijom Lyric Capital vezan za njegov muzički katalog, procenjen na oko milijardu dolara.

Prema navodima, ne radi se o klasičnoj prodaji: zadržava udeo u postojećim master snimcima koji pokrivaju šest albuma i kreativnu kontrolu nad njihovom upotrebom, dok budući snimci nisu deo ugovora. Iako se veći deo aranžmana odnosi na dug, procena je da bi nakon naknada mogao da ostvari oko 200 miliona dolara.

Pregled zarada za 2025.

Forbs navodi da je The Weeknd do vrha lestvice došao kombinacijom prihoda od turneje, albuma i pomenutog kataloškog posla. On je jedan od šest izvođača koji su u 2025. prešli 100 miliona dolara zarade. U istoj grupi su Bijonse, Coldplay, Šakira i Kendrik Lamar, uz još jednog izvođača s devetocifrenim iznosom.

Tejlor Svift je druga na listi. Deo prihoda vezan je za izdanje albuma "The Life of a Showgirl", kao i uz ugovor s Disney+ vezan za sadržaj povezan s turnejom "Eras Tour". Uz to je u maju okončala dugogodišnji spor i otkupila master snimke prvih šest albuma od Shamrock Capitala, u poslu procenjenom na 360 miliona dolara.

Najplaćeniji muzičari 2025.

1. The Weeknd - 298 miliona dolara

U januaru je objavio album "Hurry Up Tomorrow", a turneja "After Hours Til Dawn" premašila je milijardu dolara bruto prihoda. Od više od 40 koncerata u 2025. procenjuje se da je prihodovao oko 77 miliona dolara, dok je dogovor o katalogu bio ključan deo ukupne računice.

2. Tejlor Svift - 202 miliona dolara

U oktobru 2025. objavila je 12. studijski album "The Life of a Showgirl". Ugovor s Disney+ za koncertni snimak i dokumentarnu seriju procenjuje se na oko 80 miliona dolara. Na Spotify listi globalno najslušanijih izvođača u 2025. završila je na drugom mestu.

3. Bijonse - 148 miliona dolara

Turneja "Cowboy Carter Tour" imala je 32 koncerta i, prema navedenim podacima, donela 407,6 miliona dolara bruto prihoda. Forbs je u istom periodu objavio da je Bijonse postala milijarderka.

Naime, svetska turneja može imati stotine miliona dolara bruto prihoda, ali nakon ogromnih troškova i podele prihoda izvođaču ostaje znatno manji iznos, koji mediji (poput Forbsa) navode kao njegovu zaradu.

4. Kendrik Lamar - 109 miliona dolara

Nakon nastupa u poluvremenu Superboula LIX, krenuo je na "Grand National Tour" sa SZA-om. Turneja je, prema navodima, ostvarila 358,7 miliona dolara bruto prihoda.

5. Coldplay - 105 miliona dolara

Nastavili su svetsku turneju "Music of the Spheres", uz gotovo 50 stadionskih koncerata i oko 375 miliona dolara prihoda u 2025, dok se ukupni prihod turneje navodi na oko 1,5 milijardi.

6. Šakira - 105 miliona dolara

Svetska turneja "Las Mujeres Ya No Lloran" donela je 327,4 miliona dolara bruto prihoda, prema podacima koje navodi Forbs.

7. Drejk - 78 miliona dolara

Prihod je kombinacija turneje (Australija i Novi Zeland), promotivnih nastupa i striminga kataloga.

8. Kris Braun - 74 miliona dolara

Godinu je otvorio Gremijem, a u oktobru završio stadionsku turneju "The Breezy Bowl XX", za koju se procenjuje da mu je donela glavninu prihoda.

9. Zak Brajan - 70 miliona dolara

U maju je potpisao ugovor s Warner Recordsom o prodaji izdavačkih prava na katalog, a deo zarade dolazi i od prodaje muzike, ali i turneje "Quittin' Time".

10. Bed Bani - 66 miliona dolara

Četvrtu godinu zaredom bio je najslušaniji izvođač na Spotifyju, a veliki deo prihoda ostvario je kroz rezidenciju u Portoriku, odnosno niz koncerata koje je u istom terminu održavao na jednoj lokaciji. Najavljeno je i da će nastupiti u poluvremenu Superboula LX.

Autor: Nikola Žugić