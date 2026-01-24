Izvršitelj hteo da ih izbaci! Čedin drug sad otkrio da je kupio kuću na Kipru, sve pokazao: Moje parče raja

Političar Čeda Jovanović i njegov prijatelj Aca Kos poslednjih dana u centru su javnih skandala, od izvršitelja i izbacivanja iz stana do pritvora i to sve u nedelju dana.

Naime, Čeda i Acu su prvo imali dramu 15. januara, kada je policija došla sa izvršiteljima u Čedin stan na Novom Beogradu. Samo četiri dana nakon toga, Aca Kos je priveden u Beogradu na Senjaku, kada ga je zaustavila policija radi rutinske kontrole, te su mu tražili da ga testiraju na narkotike.

Kos je sada odgovarajući na pitanja svojih prijatelja otkrio da je nedavno pazario nekretninu i to na Kipru.

- Ja sam svoj raj i nekretninu na Kipru izabrao preko njih - pohvalio se Aca Kos na Instagramu.

On je, zatim, otkrio da je svoju nekretninu, koju je i pokazao, pazario nedavno i da će tamo uživati sa...

- Da, kupio sam svoju prvu nekretninu na Kipru. Ovo je moj izbor za savršeno parče raja, gde ću uživati zajedno sa svojim prijateljima i porodicom - napisao je Čedin prijatelj.

Autor: Nikola Žugić