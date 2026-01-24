Pink.rs saznaje: Ognjen Amidžić postao otac po treći put, prelepa Mina na svet donela ćerkicu

Kako ekipa portala Pink.rs ekskluzivno saznaje, danas se porodila supruga Ognjena Amidžića, voditelja emisije "Amidži šou", lepa Mina Amidžić!

Vesti da će Ognjen Amidžić, Pinkov voditelj i voditelj emisije "Amidži šou", dobiti treće dete i da je njegova supruga, koleginica, voditeljka Mina Amidžić u drugom stanju, obradovala je mnoge, a ona je neretko na svom instagram profilu delila trenutke iz ove, druge trudnoće.

Sada, kako saznaje ekipa portala Pink.rs, Ognjenova Mina se porodila, te je na svet donela zdravu ćerkicu. Ona se jutros porodila, a kako saznajemo, sam porođaj je protekao bez komplikacija, već je sve prošlo kako treba. Doktori su dali najbolju ocenu, a mama i beba se osećaju dobro.

Autor: Nikola Žugić