Ekskluzivno! PRVO OGLAŠAVANJE OGNJENA AMIDŽIĆA NAKON ŠTO JE POSTAO OTAC PO TREĆI PUT! Oglasio se za Pink.rs i otkrio svoje utiske: Jedva čekam da...

Kako smo prvi pisali, voditelj Ognjen Amidžić postao je danas otac po treći put, s obzirom na to da se njegova supruga Mina porodila, te je na svet donela zdravu devojčicu, a sada se on ekskluzivno oglasio za naš portal!

Ognjen je, naime, danas postao otac jedne zdrave ćerkice, što mu je i bila želja, a kako je ekipa našeg portala saznala, ona se jutros porodila, a sam porođaj je protekao bez komplikacija, te je tako sve prošlo kako treba. Doktori su dali najbolju ocenu, a mama i beba se osećaju dobro.

Sada, za naš portal, ekskluzivno se oglasio i sam voditelj, Ognjen Amidžić, koji nije krio sreću zbog prinove u porodici, kada smo ga pozvali.

- Presrecan sam! Sve je proslo u najboljem redu! Mina i beba se osecaju super! Jedva cekam da svi zajedno budemo kod kuce - rekao je Amidzic za Pink.rs

Podsetimo, Ognjen i Mina su pre dve godine postali roditelji sina Peruna, a nakon toga su objavili ponovo srećne vesti da je Mina u drugom stanju, te i da čekaju drugo dete. Ognjen iz prvog braka ima sina Matiju.

Autor: Nikola Žugić