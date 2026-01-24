Veljko se emotivan oglasio, objavio sliku sa Bogdanom: Već mesecima nije u Srbiji, nedavno je doneo ovu odluku

Bokser Veljko Ražnatović otišao je na neki period iz Srbije u Rusiju, i pogasio sve društvene mreže koje je skoro ipak vratio.

Cecin sin se potpuno posvetio radu na sebi u Rusiji, a koliko je istrajan i uporan dovoljno govori i činjenica da ni za krsnu slavu nije bio u Beogradu.

No, sada je Veljko Ražnatović zaintrigirao jednim fotografijom i to sa malo toplijeg mesta od Rusije, sa njegovom suprugom Bogdanom. On je objavio sliku sa mora na kojoj poziraju zagrljeni i to na romantičnom mestu.

Veljko i Bogdana su uživali zagrljeni, a nije poznato da li je slika svežija, tačnije da li sada uživaju na nekoj egzotičnoj destinaciji ili je Veljko samo zbog nedostajanja podelio sliku sa ženom.

Inače, njega supruga i deca često posećuju u Rusiji.

Veljko Ražnatović je odabrao Vladikavkaz, glavni grad Severne Osetije - Alanije, regiona koji je decenijama poznat kao "rasadnik" vrhunskih boraca.

Boks je tamo jedan od najpopularnijih sportova, uz rvanje.

Inače, u Vladikavkazu su postojale elitne sportske škole i boksački klubovi koji su proizvodili reprezentativce Sovjetskog Saveza. Ta škola boksa se zadržala do danas.

U bokserskim krugovima ime Vladikavkaza često se povezuje sa tvrdim stilom, izdržljivošću i borcima koji se ne povlače. Zato se često kaže da je Vladikavkaz jedan od najvažnijih gradova boksa na Kavkazu.

Autor: Nikola Žugić