SNEŽNA PAHULJICA: Indira Radić U BELOM OD GLAVE DO PETE! Uživa na skijanju (FOTO)

Pevačica Indira Radić je odlučila da slobodno vreme iskoristi za aktivan odmor na planini, te se slikala na Instagramu u belom ski odelu i pokazala da uživa na skijanju.

Poznata folkerka Indira Radić trenutno boravi na zimovanju gde punim plućima uživa na skijanju.

Pevačica se ovim povodom oglasila na svom profilu na društvenoj mreži Instagram, gde je sa pratiocima podelila delić atmosfere sa snega.

Indira je tom prilikom pokazala kako provodi vreme i koliko uživa u ovom zimskom sportu. Na sebi je imala belo ski odelo i naočare.

Ubrzo su usledili komentari: "Snežna pahuljica", "uživancija"...

Živi na Kosmaju

Inače, Indira Radić se nedavno preselila na Kosmaj. Ona poseduje kuću daleko od gradske buke.

- Ja imam jednu rakijicu sa Zlatibora u kojoj je 40 dana odležao kantarion, žalfija, kleka i lincura, pije se svako jutro, to je najbolji lek. To svi znaju koji koriste prirodne alternative lečenja - rekla je ona i dodala:

- Istina je da sam se preselila na Kosmaj, ali ne da mi ne prija život u Beogradu, sve što sam postigla sam postigla ovde, ali sam oduvek volela prirodu. Moje srce je uvek čeznulo za prirodom, a dobra je povezanost, za čas se dođe za 45 minuta se stiže do centra. Ne znam ko se sve doselio i šta je ko gde kupio. Imam dobre komšije, ali nijednog komšiju ne bih zamenila Džoni Depom, jer su sve komšije mnogo dobre. Neka Džoni Dep bude malo dalje od nas, sigurniji smo - našalila se ona na pitanje da li je istina da će čuveni glumac da živi do nje.

Autor: Nikola Žugić