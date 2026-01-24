MRAČNA TAJNA BEKAMOVIH: Zašto je Viktorija protiv snajke?! Astrolozi otkrivaju: Ona na njega gleda kao na projekat, to je neko njoj uzeo i sada je poludela!

Danima unazad, domaći, ali i strani mediji, bruje o skandalu u porodici Bekam, a ovog jutra, voditeljka Jovana Jeremić, zajedno sa astrolozima, istraživala je ovo dešavanje!

Kako se pisalo, Bruklin Bekam navodno je potpisao predbračni ugovor pre venčanja s Nikolom Pelc 2022. godine. To bi značilo da u slučaju razvoda nema pravo na imovinu porodice Pelc, nego samo na ono što je definisano ugovorom. Nakon što je prekinuo kontakt s roditeljima, Dejvidom i Viktorijom Bekam, pojavila se zabrinutost da bi mogao da se nađe u nezavidnoj situaciji jer se, prema napisima, potpuno vezao za porodicu svoje supruge.

Prema tom ugovoru, Bruklinu bi u slučaju razvoda pripala polovina onoga što su on i Nikola zajedno zaradili kroz zajednički brend. U tekstovima se spominje i da je Nikolin otac, biznismen Nelson Pelc, navodno težak oko 1,2 milijarde funti. Zabrinutost se pojačala nakon što je Bruklin u ponedeljak uvečer izneo niz šokantnih tvrdnji usmerenih protiv svoje porodice.

Bruklin je izneo i optužbe o ponašanju roditelja na venčanju. Tvrdi da je njegova majka u poslednjem trenutku otkazala izradu venčanice za Nikolu Pelc, a spomenuo je i da je "vrlo neprimereno plesala sa mnom pred svima". Njegova izjava izazvala je burne reakcije, a pojavili su se i napisi da bi Bruklin mogao da razmisli o pisanju knjige o porodici, slično memoarima "Spare" princa Harija.

Ovom temom, u okviru "Jutra s dušom", jutarnjeg programa naše televizije, bavila se Jovana Jeremić, koja je ugostila astrologe i numerologe: Stefana Dragojlovića, Ružicu Kralj, Danku Cvetković i Ljiljanu Smiljanić.

- Ja obožavam Viktoriju Bekam, ali ne cvetaju ruže u porodici Bekam, problemi su nastali oko nove snajke. Nova snajka je milijarderka, a Bekamovi su milioneri, pa je tu nastala frka - rekla je Jovana Jeremić.

- Ovo nije klasičan porodični sukob, ovo je problem sa reputacijom, moći i ugledom, ali i identitetom. Kada dođe snajka koja je mnogo jača, moćnija, simbol nezavisnosti i velikog imena i prezimena, tu se lomi sistem. Sav taj ples na svadbi je psihološki, nije ona to namerno, to je bilo nesmesno. To je simbol koji i dalje tvrdi da je sin i dalje njena moć, to je mahanizam odbrane koji govori o emocinalnoj separaciji. I šta se desilo?! On ih je blokirao na mrežama, to je vapaj za pomoći - rekao je Stefan numerolog.

- Nažalost, na ovoj zemlji 80 odsto roditelja se meša. Kad kažu žene da su opsesivno vezane za sinove i brinu s kim će živeti, te žene ne znaju da vole, one vole samo sebe - rekla je Ružica Kralj.

- Moja pokojna svekrva je bila veliki car, stravično mi nedostaje moja svekrva, ne mogu to nikako...Baš sam juče komunicirala i razgovarala na tu temu, nas dve smo bile iste. Muškarci biraju ženu poput svoje majke - rekla je Jovana Jeremić.

- Viktorija je simbol imidža porodice, on nije mogao da pokaže identitet i individualnost. Svet u porodici Bekam jeste dom, ali je i brend! Viktorija ne može da prihvati to i onda je to slom u kući - rekao je Stefan, numerolog.

- Ona treba da prihvati sina takvog kakav jeste. Da je siromašnija, onda bi bila sluga. Viktorija ne želi da je neko povredi, ona je vođa - rekla je Ružica.

- Ta separacija mene podseća na kraljevsku porodicu - rekla je Ljiljana Smiljanić.

- Viktorija potiče iz bogate porodice, a Dejvid iz radničke. Imao je problem sa nogama, pa je bilo upitno da li će nastaviti da igra. Imao je sreće, oporavio se i postao jedan od najboljih fudbalera. On je Viktorijin produkt! Kada je on stao, ona je našla novo zanimanje, postao je maneken, pa slikanje, pa odelo, pa izlaze njihovi brendovi, naočare sunčane. Naravno, ona je dizajner, sada ona ima svoj "make up", koji redovno reklamira. Svi moraju da budu uključeni i da rade. E sada, šta se dešava?! Onaj dečko je rekao: "Ne mogu više, ne mogu da budem ispred kamere", ima onaj snimak gde ga sa tri godine vuku da igra fudbal, a on govori: "Neću da budem fudbaler, nego fotograf", a ona kaže: "Molim?! Fotograf?! Pa šta ti misliš što ovo radimo?"...Sada joj je došla snajka u znaku jarca - rekla je Danka Cvetković, numerološkinja.

- Viktorija ne može da prihvati starenje, jer je ona duhovno mlada. Ne može da prihvati da deca stare i da idu svojim putem - rekla je Ljiljana, astrološkinja.

- Ja mislim da ona nije srećna, njoj je sve kontrola nad materijalnim. Nikada ne bi mogla da nađe nekog iznad Bekama, jer takvog nema. On je dupli bik, hedonista, on voli decu. Ona ne zna da voli decu, nikoga, ona deluje kao da ima 10 pancira na sebi - rekla je Ružica Kralj.

- Ona nema onu toplinu da deca osete da su ušuškana u majčinoj ljubavi, toga nema, kod nje je: "Mi smo brend" - rekla je Ljiljana.

- Ti roditelji koji su patološki vezani za svoju decu, bilo da su ćerke ili sinovi, oni nemaju partnerstvo - rekla je Jovana.

- Viktorija gleda na njega kao na projekat, to je neko njoj uzeo i ona je sada poludela - rekao je Stefan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.﻿﻿

Autor: Nikola Žugić