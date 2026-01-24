AKTUELNO

NASTAVIĆU TO DA RADIM I S MININIM KOLEGAMA: Oglasio se Kasper nakon što su isplivale poruke koje je pisao Nataši Bekvalac: Uključila se i pevačica

Mane i Mina oglasili su se za medije i progovorili o gorućoj temi!

Goruća tema nedeljama je odnos Mine Kostić i njenog partnera Maneta Ćuruvije Kaspera. Svakog dana isplivavaju neke nove informacije o prošlosti partnera pevačice, a najsvežija priča je da se Kasper udvarao Mininoj koleginici, Nataši Bekvalac.

On se juče oglasio povodom poruka koje je razmenjivao sa prijateljem, gde su pričali o Bekvalčevoj, a onda su isplivali i komentari stari skoro 2 godine, koje je Kasper upućivao Nataši, javno, ispod njenih objava na Instagramu.

Sada su se oglasili za medije i Mina i Mane pa su i jedan i drugi dali izjavu povodom ove teme.

- Ja da sam muško ja bih se udvarala Nataši Bekvalac, ali evo vam Kasper pa razgovarajte s njim o tome - rekla nam je Mina, a onda se oglasio Kasper.

- Jel sam ja nešto loše uradio? Jel sam ja napao nekoga? To radim uvek kada mislim da neko zaslužuje kompliment. Tu nema nikakvog udvaranja već samo kompliment i lepa reč. Nastaviću to radim uvek kada vidim nešto što mislim da zaslužuje lepu reč. Nastaviću to i sa Mininim kolegama, a i inače - poručio je Kasper za Kurir.

Poruke koje je razmenjivao sa prijateljem

Podsetimo, Mane se oglasio nakon što je u javnost dospela prepiska u kojoj on navodno prijatelju piše o Nataši Bekvalac.

- Brat moj. Rešio sam da oženim Natašu Bekvalac. Volim tu ženu pola života. Ja moram da dođem do nje. Moram - napisao je Kasper tada.

- Nije mi se dalo u Njujorku kad je bila, a bilo je jako blizu.... Na starom mom Instagram profilu smo razmenjivali nekoliko poruka tada... a onda sam ugasio taj profil... i j***ga. Sad sam tebi na njenom profilu komentar stavio... pročitaćeš... - nastavio je.

- Moram da nekako dođem do nje... Moram. To je žena koju volim oduvek. Pričaću ti... Nek je najgora, ali za mene...Evo već 20 godina je najbolja - zaključio je Kasper.

Kasper je demantovao da je to njegova prepiska i istakao da su u pitanju montirane poruke.

Autor: Nikola Žugić

