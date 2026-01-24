AKTUELNO

Srpski milioner napravio privatnu bolnicu u rodnom selu: U vili je sve opremio zbog teško stanja roditelja

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Srpski milioner Branko Babić, u javnosti poznat kao "kralj obrva", je svoju porodičnu kuću u Ratkovu potpuno preuredio i pretvorio u privatni medicinski centar kako bi svojim roditeljima pružio najbolju moguću negu u poznatom okruženju.

Nažalost, njegov otac je preminuo krajem decembra. Biznismen Branko Babić je jednu od svojih kuća u rodnom mestu opremio kao pravu bolnicu, prilagodivši je teškom zdravstvenom stanju svojih roditelja.

Bolnički uslovi u toplini porodičnog doma

On je želeo da roditeljima obezbedio mir, sigurnost i dostojanstvenu starost. U kući su instalirani profesionalni medicinski kreveti i sva neophodna savremena oprema za svakodnevnu zdravstvenu brigu.

Osim tehničke opremljenosti, angažovano je i stručno medicinsko osoblje koje je o njegovim roditeljima brinulo 24 časa dnevno.

Veliki gubitak i vezanost za majku

Nažalost, uprkos lavovskoj borbi i najboljoj nezi, Brankov otac je preminuo u decembru. Kuća u Ratkovu sada funkcioniše kao prostor potpuno prilagođen zdravstvenim potrebama njegove majke, za koju je biznismen izuzetno vezan i želi da joj pruži sve što je u njegovoj moći.

Autor: Nikola Žugić

