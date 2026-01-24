Ništa se pred Bogom ne može sakriti: Bivši muž Marije Mikić zapenio, usijale se društvene mreže zbog objave

Bivši muž pevačice Marije Mikić postao vrlo interesantan javnosti nakon njihovog razvoda.

Jovan Pantić se redovno oglašava na društvenim mrežama, a tako je bilo i ovoga puta. Sada je poslao poruku koja opominje ljude da moraju biti ispravni, jer Bog sve vidi.

- Ništa se pred Bogom ne može sakriti. Svakog će tamo gde pripada vratiti. Kad sve utihne i svet se skloni, svako pred njim svoje ime nosi - pisalo je u okviru njegove objave.

"Nismo pod istim krovom, ali su ovi trenuci moj dom"

Inače, Jovan iz prvog braka ima jednog sina, dok je sa Marijom Mikić dobio sina i ćerku. On je nedavno podelio njihovu fotografiju i istakao da mu teško pada život bez njih.

- Nekada je moj dom bio svuda oko nas, a sada se osećam daleko od svakodnevnog zajedništva. U praznim sobama odzvanjaju koraci vaše radosti, i u njima čujem glasove koji me uče da dišem opet. Iako nismo više zajedno pod istim krovom, ovi trenuci sa vama su moj dom. Možda nemam svoj krov, ali u vama imam dom - napisao je on nedavno u obraćanju sinu i ćerci.

