UMRO PEVAČ DALIBOR BRUN: Snimio preko 50 ploča

Izvor: Kurir.rs/ Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Iza sebe ima zavidnu muzičku karijeru dugu više od četiri decenije!

Hrvatski muzičar Dalibor Brun umro je u 77. godini života. Ovu tužnu vest preneo je Jutarnji list.

Iza sebe ima zavidnu muzičku karijeru dugu više od četiri decenije. Snimio je preko 50 ploča, nastupao na svim važnijim festivalima, a imao je i svoj TV show. Njegov poslednji studijski album ‘Nema spavanja’ objavljen je za Croatia records 2004. godine.

Jedan od najpopularnijih pevača zabavne muzike 70-ih i 80-ih godina bio je Dalibor Brun. Svoju je diskografsku priču započeo 1973. godine, kada je za tadašnji Jugoton objavio LP ‘Voljenoj’, a 70-ih za istu kuću objavio je još nekoliko uspješnih albuma.

Autor: Nikola Žugić

