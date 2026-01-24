Uvek sam zauzimala stav... Jovana Pajić se prisetila početka karijere, pa priznala: Žena uvek treba da bude žena!

Naša pevačica Jovana Pajić, gostujići u emisiji "Magazin IN", progovorila je počecima svoje karijere, kada je, kako je istakla, funkcionisala samo sa muškarcima, s obzirom da je pevala u bendovima!

Na temu "Zašto su žene postale sve jače, a muškarci sve više zbunjeni", Jovana Pajić, jedna od gošći "Magazina IN", istakala je da smatra da žena uvek treba da bude žena.

- Zašto su žene postale sve jače, a muškarci sve više zbunjeni - pitala je Sanja.

- Ja se slažem da su žene uvek bile jače, samo su uvek bile u senci, pravile su se da nisu jače - rekla je Vesna De Vinča.

- Čim ti ovo postavljaš kao temu, to znači da su to neprirodne stvari, pa evo, što bi mi bili zbunjeniji ako ste vi jače?! Znači da nešto nije po prirodnom balansu. Vidi, ovi novi tokovi društva ne donose dobre stvari - rekao je Ognjen.

- Valjda je prvi zadatak i najvažnija moć Afrodite da ubedi svog muškarca da je polu Bog - rekla je Vesna De Vinča.

- Ja mislim da je to nužda sila. Žena uvek treba da bude žena, verovatno postoje izuzeci kada to nije slučaj. Prosto te tako život natera da preuzimaš neke uloge koje nisu namenjene ženi, evo, ja ću uzeti svoj primer. Kao neko ko je počeo da peva s 15 godina sa bendovima, sa muškarcima, ja sam više instiktom vođena. Ja sam uvek zauzimala stav druga, brata, prijatelja, da bih sebe zaštitila od udvaranja i potreba, pa sam tako i razvila taj mehanizam, štiteći sebe godinama - rekla je Jovana Pajić.

Autor: Nikola Žugić