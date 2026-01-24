AKTUELNO

Domaći

Uvek sam zauzimala stav... Jovana Pajić se prisetila početka karijere, pa priznala: Žena uvek treba da bude žena!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Naša pevačica Jovana Pajić, gostujići u emisiji "Magazin IN", progovorila je počecima svoje karijere, kada je, kako je istakla, funkcionisala samo sa muškarcima, s obzirom da je pevala u bendovima!

Na temu "Zašto su žene postale sve jače, a muškarci sve više zbunjeni", Jovana Pajić, jedna od gošći "Magazina IN", istakala je da smatra da žena uvek treba da bude žena.

- Zašto su žene postale sve jače, a muškarci sve više zbunjeni - pitala je Sanja.

- Ja se slažem da su žene uvek bile jače, samo su uvek bile u senci, pravile su se da nisu jače - rekla je Vesna De Vinča.

Foto: TV Pink Printscreen

- Čim ti ovo postavljaš kao temu, to znači da su to neprirodne stvari, pa evo, što bi mi bili zbunjeniji ako ste vi jače?! Znači da nešto nije po prirodnom balansu. Vidi, ovi novi tokovi društva ne donose dobre stvari - rekao je Ognjen.

- Valjda je prvi zadatak i najvažnija moć Afrodite da ubedi svog muškarca da je polu Bog - rekla je Vesna De Vinča.

- Ja mislim da je to nužda sila. Žena uvek treba da bude žena, verovatno postoje izuzeci kada to nije slučaj. Prosto te tako život natera da preuzimaš neke uloge koje nisu namenjene ženi, evo, ja ću uzeti svoj primer. Kao neko ko je počeo da peva s 15 godina sa bendovima, sa muškarcima, ja sam više instiktom vođena. Ja sam uvek zauzimala stav druga, brata, prijatelja, da bih sebe zaštitila od udvaranja i potreba, pa sam tako i razvila taj mehanizam, štiteći sebe godinama - rekla je Jovana Pajić.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#Jovana Pajić

#Muškarci

#muzički bend

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Jovana Pajić priznala kako je skupila hrabrosti da Saletu kaže da želi razvod: ''Sela sam pored njega i rekla mu...''

Domaći

To NIJE ŠATOR da lako IZBIJE POŽAR: Jovana Pajić je poslednja pevačica iz Srbije koja je pevala u diskoteci koja je IZGORELA

Domaći

Jovana Pajić priznala u kakvom je odnosu sa Saletom Tropikom posle razvoda: Kada sam se udala i rodila decu, želela sam da... (VIDEO)

Domaći

Moj prijatelj, UBEDILI SMO JE: Jovana Pajić ZASKOČILA Šerifovićku pred punim Sava centrom, pa zapevala svoj NAJVEĆI HIT, svi popadali u trans (FOTO+VI

Domaći

Mislila sam da će me Popović... Jovana Pajić otkrila šta joj se desilo na finalu Zvezda Granda, otvorila dušu posle toliko godina

Domaći

'IMALA SAM PROBLEME S MUŠKARCIMA' Barbara Bobak otkrila emotivni status, pa priznala: Moj problem je što sam ja malo luda!